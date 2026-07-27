Sembrando Vida proyecta alfabetizar a 28 mil productores en 24 estados

El convenio con el INEA instala círculos de estudio en comunidades rurales; Chihuahua ya atiende a más de 1,500 sembradores.

Integrantes de una comunidad rural y personal educativo posan durante una jornada de alfabetización en Chihuahua

Personas productoras y personal de acompañamiento participan en las actividades educativas vinculadas con Sembrando Vida.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 27, 2026
Mariana Torres García

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Chihuahua, 27 de julio de 2026.- El programa Sembrando Vida proyecta acercar servicios de alfabetización y certificación educativa a más de 28 mil sembradoras y sembradores de 24 estados, mediante círculos de estudio instalados en las propias comunidades rurales.

La estrategia forma parte del convenio “Sembrando Conocimiento, Cosechando Educación”, desarrollado por la Secretaría del Bienestar en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El esquema utiliza las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC) como puntos de encuentro para ofrecer gratuitamente alfabetización, conclusión de educación básica y acompañamiento educativo a productores y habitantes de localidades con dificultades para acceder a planteles escolares.

Chihuahua suma más de 2,500 participantes

En Chihuahua, más de 1,500 integrantes de Sembrando Vida y cerca de mil habitantes de comunidades rurales participan en procesos de alfabetización y certificación educativa.

Personal educativo asesora a habitantes rurales durante el llenado de documentos Habitantes de una comunidad reciben orientación para incorporarse a los servicios educativos. rotativo.com.mx

Uno de los casos se encuentra en Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, donde la CAC Grupo Ódami habilitó una “Escuelita del Conocimiento”. Las personas participantes asisten semanalmente a círculos de estudio acompañados por personal del INEA y por integrantes del equipo técnico de Sembrando Vida.

Entre las participantes se encuentra Cirila, una mujer indígena ódami incorporada al programa desde hace seis años. Después de concluir su educación básica, actualmente cursa el nivel medio superior.

La productora cultiva durazno y manzana y, de acuerdo con la dependencia federal, los conocimientos adquiridos le permiten llevar un mejor control de las cuentas, los registros de producción y la administración de su emprendimiento.

Educación vinculada con la producción rural

Las CAC son la principal estructura de organización comunitaria de Sembrando Vida. En estos espacios, las personas productoras comparten conocimientos, reciben asistencia técnica, administran viveros y biofábricas y desarrollan proyectos de transformación y comercialización.

Habitantes rurales participan en una asamblea dentro de un sal\u00f3n comunitario Productores y habitantes conocen los servicios educativos disponibles en sus comunidades. rotativo.com.mx

El nuevo componente educativo busca integrar la lectura, escritura y conclusión de estudios con las actividades productivas, la organización colectiva y la administración de los proyectos agroforestales.

El programa Sembrando Vida establece que cada persona incorporada participe en una Comunidad de Aprendizaje Campesino, donde se desarrollan planes de trabajo, proyectos productivos colectivos y procesos de intercambio de conocimientos.

En Chihuahua, cerca de 21 mil personas forman parte del padrón del programa y más de siete mil son mujeres. Agricultura indicó que al menos 40 por ciento de las personas participantes se integra activamente en comités y comisiones comunitarias.

Alfabetización en comunidades alejadas

La educación para personas adultas en zonas rurales tiene antecedentes en diferentes regiones del país. En Chihuahua se han desarrollado brigadas de alfabetización en comunidades de la Sierra Tarahumara.

En municipios como San Juan del Río también se han aplicado programas comunitarios coordinados con el INEA para atender a personas que no concluyeron la primaria o secundaria.

Productores y personal educativo posan con materiales de estudio en una comunidad rural Participantes de una comunidad rural reciben materiales para continuar sus estudios. rotativo.com.mx

Con el convenio nacional, los servicios educativos se instalarán directamente en las localidades donde opera Sembrando Vida, con el propósito de reducir los traslados y facilitar la asistencia regular de productores y habitantes.

La meta anunciada es beneficiar a más de 28 mil sembradoras y sembradores mediante círculos de estudio y puntos de encuentro distribuidos en los 24 estados donde tiene presencia el programa.

gobierno sembrando vida inea chihuahua

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