DIF Querétaro inicia primer curso de verano para infancias bajo resguardo

El programa se extenderá hasta el 31 de agosto con talleres socioemocionales, actividades físicas y herramientas para la vida independiente.

Niñas, niños y adolescentes realizan actividades de dibujo en un aula del Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros.

Participantes del curso de verano realizan ejercicios creativos y didácticos en el Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de julio de 2026.- El Sistema Estatal DIF inició este lunes un curso de verano dirigido a niñas, niños y adolescentes bajo resguardo en el Centro de Asistencia Social “Carmelita Ballesteros”, el primero organizado por personal de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.

El programa se realizará del 27 de julio al 31 de agosto e incluirá talleres, pláticas, actividades lúdicas, ejercicios didácticos y espacios de reflexión orientados al desarrollo de habilidades socioemocionales.

Las actividades también abordarán estilos de vida saludables, factores de protección, construcción de proyectos de vida, autorregulación conductual, convivencia positiva y prevención de conductas de riesgo.

De acuerdo con el Sistema Estatal DIF, el curso busca reforzar habilidades educativas, físicas y de autonomía personal durante el periodo vacacional, además de proporcionar herramientas relacionadas con la preparación para una vida independiente.

En junio, Gallos Blancos y el grupo CIMA realizaron un donativo previo de mochilas y despensas destinadas a las niñas y los niños del centro asistencial que participarían en las actividades de verano.

El comunicado señala que colaboran 13 instituciones, pero solamente identifica por nombre a 11: las secretarías estatales de Cultura, Desarrollo Sustentable, Trabajo, Desarrollo Social, Juventud y Salud; el Consejo Estatal Contra las Adicciones; el Centro Penitenciario del Estado; el Instituto Municipal de la Familia; el Instituto de Capacitación para el Trabajo y el Instituto del Deporte y la Recreación.

La intervención se suma a otras acciones recientes relacionadas con la protección y acompañamiento de la infancia, como la convocatoria de adopciones del Sistema Estatal DIF y el encuentro estatal sobre salud mental de niñas, niños y adolescentes.

La dependencia no informó cuántas niñas, niños y adolescentes participarán, las edades de la población atendida, los horarios de las actividades ni los nombres de las dos instituciones restantes.

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