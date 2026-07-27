Querétaro, 27 de julio de 2026.- El Sistema Estatal DIF inició este lunes un curso de verano dirigido a niñas, niños y adolescentes bajo resguardo en el Centro de Asistencia Social “Carmelita Ballesteros”, el primero organizado por personal de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.
El programa se realizará del 27 de julio al 31 de agosto e incluirá talleres, pláticas, actividades lúdicas, ejercicios didácticos y espacios de reflexión orientados al desarrollo de habilidades socioemocionales.
Las actividades también abordarán estilos de vida saludables, factores de protección, construcción de proyectos de vida, autorregulación conductual, convivencia positiva y prevención de conductas de riesgo.
De acuerdo con el Sistema Estatal DIF, el curso busca reforzar habilidades educativas, físicas y de autonomía personal durante el periodo vacacional, además de proporcionar herramientas relacionadas con la preparación para una vida independiente.
En junio, Gallos Blancos y el grupo CIMA realizaron un donativo previo de mochilas y despensas destinadas a las niñas y los niños del centro asistencial que participarían en las actividades de verano.
El comunicado señala que colaboran 13 instituciones, pero solamente identifica por nombre a 11: las secretarías estatales de Cultura, Desarrollo Sustentable, Trabajo, Desarrollo Social, Juventud y Salud; el Consejo Estatal Contra las Adicciones; el Centro Penitenciario del Estado; el Instituto Municipal de la Familia; el Instituto de Capacitación para el Trabajo y el Instituto del Deporte y la Recreación.
La intervención se suma a otras acciones recientes relacionadas con la protección y acompañamiento de la infancia, como la convocatoria de adopciones del Sistema Estatal DIF y el encuentro estatal sobre salud mental de niñas, niños y adolescentes.
La dependencia no informó cuántas niñas, niños y adolescentes participarán, las edades de la población atendida, los horarios de las actividades ni los nombres de las dos instituciones restantes.