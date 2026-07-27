Capital Semilla Coppel ofrece apoyos de hasta 8 mil pesos en Querétaro

La convocatoria dispone de un millón de pesos y proyecta beneficiar a por lo menos 100 emprendimientos locales.

Representantes de SEDESU, IQEI, Fundación Coppel y Fundación Causa presentan la convocatoria Capital Semilla Coppel Emprende en Querétaro.

Representantes de SEDESU, IQEI, Fundación Coppel y Fundación Causa Querétaro presentaron la tercera edición de Capital Semilla Coppel Emprende.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de julio de 2026.- Personas emprendedoras y propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas en Querétaro podrán registrarse hasta el 30 de noviembre en la tercera edición de Capital Semilla Coppel Emprende, convocatoria que dispone de una bolsa de un millón de pesos y contempla apoyos en especie de hasta ocho mil pesos.

El programa fue presentado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), el Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación (IQEI), Fundación Coppel y Fundación Causa Querétaro.

De acuerdo con los organizadores, la bolsa conjunta podría alcanzar a 100 o más participantes, aunque la convocatoria no precisó cuántos apoyos serán entregados ni si todas las personas que concluyan la capacitación recibirán equipamiento.

¿Qué deben hacer las personas participantes?

Quienes se registren deberán completar al menos 41 lecciones enfocadas en proporcionar herramientas prácticas para la administración, operación y fortalecimiento de sus negocios.

Al concluir la capacitación, las personas participantes podrán acceder al proceso para obtener un apoyo en especie con valor máximo de ocho mil pesos, destinado a incrementar la competitividad de sus emprendimientos.

El registro permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre de 2026 en el portal:

www.coppelemprende.com/coppelqueretaro

El comunicado no especificó el catálogo de equipos o materiales disponibles, los criterios de evaluación, el número definitivo de apoyos ni las fechas previstas para su entrega.

Bolsa de un millón de pesos

Del fondo anunciado, 500 mil pesos serán aportados por Coppel Emprende y otros 500 mil por Fundación Causa Querétaro.

Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de la SEDESU, sostuvo que el objetivo de la alianza es mejorar las condiciones para que los negocios locales puedan mantenerse, crecer y generar empleos.

“Cada empresa que nace representa nuevas oportunidades, más inversión, más innovación y, sobre todo, más empleos para las familias queretanas”, declaró.

Daniel Astorga Espinoza, coordinador de Desarrollo Económico de Fundación Coppel, señaló que la capacitación pretende ayudar a las personas emprendedoras a mejorar la gestión de sus empresas y consolidar proyectos que, en numerosos casos, son operados por familias.

Por su parte, Jorge Alejandro Machado Cota, director ejecutivo de Fundación Causa Querétaro, destacó la participación conjunta de instituciones públicas, empresas y organizaciones civiles, mientras que el director del IQEI, Adolfo de la Isla Espinoza, confirmó que los apoyos serán entregados en especie.

Otros programas para emprendedores en Querétaro

La convocatoria se suma a otros esquemas de capital semilla operados en Querétaro. En 2024 fueron entregados 103 apoyos y créditos mediante programas del IQEI, con recursos globales por 8.36 millones de pesos.

Durante 2025 también se realizó el festival de emprendimiento juvenil, que contempló capacitación, talleres y posibilidades de capital semilla para proyectos participantes.

El instituto ha buscado además conectar proyectos locales con redes internacionales de emprendimiento, mediante acercamientos con incubadoras y centros de innovación de Bilbao, España.

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