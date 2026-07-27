Ciudad de México, 27 de julio de 2026.- La reapertura de la frontera estadounidense al ganado mexicano no será nacional ni inmediata. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el anuncio como un avance de la cooperación bilateral, el calendario oficial contempla inicialmente un solo cruce y no establece una ruta para los productores de Querétaro.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, fijó para el 24 de agosto la apertura del puerto de Douglas, Arizona, conectado con Agua Prieta, Sonora. Los cruces de Santa Teresa y Columbus, en Nuevo México, podrán habilitarse posteriormente, pero todavía no tienen una fecha definida.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum destacó que la decisión es resultado de más de un año de coordinación para combatir el gusano barrenador. La mandataria señaló que el movimiento de ganado comenzaría por Sonora y después avanzaría hacia Chihuahua, sujeto todavía a acciones sanitarias acordadas por ambos gobiernos.

El dato relevante para el resto del país es que Washington no anunció una apertura general. La medida está condicionada al cumplimiento del Plan de Acción Conjunto, a inspecciones exhaustivas de cada animal y a los resultados de la primera etapa.

El USDA también conservará la posibilidad de modificar o suspender nuevamente el calendario si sus auditorías detectan un incremento del riesgo sanitario.

Sonora y Chihuahua fueron clasificados como las entidades mexicanas con mejores condiciones para iniciar el proceso, debido a su infraestructura de inspección y su distancia respecto de las zonas con mayor presencia de la plaga.

Querétaro continúa sin acceso definido

Para Querétaro, el anuncio no representa todavía el restablecimiento de las exportaciones. La entidad no aparece dentro de la primera fase y tampoco se informó qué requisitos deberá cumplir para que ganado procedente del centro del país pueda incorporarse posteriormente al comercio estadounidense.

El cierre fronterizo ya había generado presión sobre los productores queretanos. La Unión Ganadera Regional de Querétaro estimó que alrededor de un millón 700 mil cabezas que antes encontraban salida en Estados Unidos permanecieron en el mercado nacional, provocando sobreoferta y menores precios para los ganaderos.

A esa presión comercial se suma el reto sanitario local. Durante 2026, Querétaro registró focos de gusano barrenador en la Sierra Gorda y posteriormente confirmó casos en otros municipios, incluida la capital del estado.

La presencia de la plaga no significa que la entidad quede excluida definitivamente, pero sí hace depender cualquier incorporación futura de la evolución epidemiológica, la trazabilidad del ganado, los controles de movilización y las decisiones posteriores del USDA y de las autoridades mexicanas.

Apertura sujeta a resultados

La primera prueba será el cruce Douglas–Agua Prieta. Todos los bovinos, bisontes y caballos que ingresen por ese puerto serán revisados por personal estadounidense para descartar heridas o señales relacionadas con el gusano barrenador.

Después de evaluar esa operación, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos decidirá si autoriza los pasos de Nuevo México, que beneficiarían principalmente a Chihuahua. Para Querétaro y otras entidades del centro del país, el anuncio sigue siendo una expectativa, no una reapertura consumada.

El matiz cambia el sentido político de la información presentada en Palacio Nacional: Estados Unidos aceptó comenzar a levantar la restricción, pero no abrió completamente su frontera ni garantizó que el proceso continuará sin nuevas suspensiones.