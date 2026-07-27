Abre exposición "Apuntes Astrológicos" en la Casa de Cultura Ignacio Mena Rosales

La muestra permanecerá abierta hasta el 14 de agosto como parte de la oferta cultural del Municipio de Querétaro.

Visitantes recorren la exposición "Apuntes Astrológicos" en la Casa de Cultura Ignacio Mena Rosales, en Querétaro.

La exposición "Apuntes Astrológicos" permanecerá abierta hasta el 14 de agosto en la Casa de Cultura Ignacio Mena Rosales.

Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro.
Getting your Trinity Audio player ready...
Kary García
Por Kary García Jul 27, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
See Full Bio

Querétaro, 27 de julio de 2026.- La exposición "Apuntes Astrológicos" abrió sus puertas en la Casa de Cultura Ignacio Mena Rosales, en el municipio de Querétaro, donde presenta una propuesta artística que explora símbolos, formas y lenguajes inspirados en el universo.

Visitantes recorren la exposici\u00f3n "Apuntes Astrol\u00f3gicos" en la Casa de Cultura Ignacio Mena Rosales, en Quer\u00e9taro. La exposición "Apuntes Astrológicos" permanecerá abierta hasta el 14 de agosto en la Casa de Cultura Ignacio Mena Rosales. Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro.

La muestra reúne obras que invitan a reflexionar sobre la relación entre el arte, la astronomía y el imaginario simbólico, mediante una serie de piezas que dialogan con elementos visuales y conceptos vinculados al cosmos.

Visitantes recorren la exposici\u00f3n "Apuntes Astrol\u00f3gicos" en la Casa de Cultura Ignacio Mena Rosales, en Quer\u00e9taro. La exposición "Apuntes Astrológicos" permanecerá abierta hasta el 14 de agosto en la Casa de Cultura Ignacio Mena Rosales. Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro.

La exposición permanecerá abierta hasta el 14 de agosto, por lo que las personas interesadas aún pueden recorrer esta propuesta artística en uno de los espacios culturales del municipio.

Visitantes recorren la exposici\u00f3n "Apuntes Astrol\u00f3gicos" en la Casa de Cultura Ignacio Mena Rosales, en Quer\u00e9taro. La exposición "Apuntes Astrológicos" permanecerá abierta hasta el 14 de agosto en la Casa de Cultura Ignacio Mena Rosales. Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro.

La actividad forma parte de la oferta cultural que alberga la Casa de Cultura Ignacio Mena Rosales. La Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro invitó al público a visitar la exposición durante el periodo de exhibición.

cultura arte y cultura tiempo libre

Reciente

Jóvenes participan en una sesión informativa sobre estudios en Francia dentro de un salón de clases.
Corregidora

Alumnas de la UTC concluyen formación científica en Francia

Las estudiantes recibieron clases intensivas de francés y visitaron laboratorios y espacios científicos en la ciudad de Besançon.

Cuadrilla realiza trabajos de desazolve con equipo especializado conectado a la red de drenaje.
México

Conagua despliega 11 operativos de agua y drenaje en nueve estados

Los trabajos incluyen reparto con pipas, bombeo, desalojo de agua y limpieza de 29.7 kilómetros de drenajes.

Instalación temática con figuras de ganado en la exposición del Foro Nacional Holstein 2026.
Querétaro

Foro Nacional Holstein espera reunir a mil asistentes en Querétaro

El encuentro se realizará del 27 al 29 de julio en el QCC, con exposición comercial y ganado especializado.

Integrantes de una comunidad rural y personal educativo posan durante una jornada de alfabetización en Chihuahua
México

Sembrando Vida proyecta alfabetizar a 28 mil productores en 24 estados

El convenio con el INEA instala círculos de estudio en comunidades rurales; Chihuahua ya atiende a más de 1,500 sembradores.