Querétaro, 27 de julio de 2026.- La exposición "Apuntes Astrológicos" abrió sus puertas en la Casa de Cultura Ignacio Mena Rosales, en el municipio de Querétaro, donde presenta una propuesta artística que explora símbolos, formas y lenguajes inspirados en el universo.

La exposición "Apuntes Astrológicos" permanecerá abierta hasta el 14 de agosto en la Casa de Cultura Ignacio Mena Rosales. Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro.

La muestra reúne obras que invitan a reflexionar sobre la relación entre el arte, la astronomía y el imaginario simbólico, mediante una serie de piezas que dialogan con elementos visuales y conceptos vinculados al cosmos.

La exposición "Apuntes Astrológicos" permanecerá abierta hasta el 14 de agosto en la Casa de Cultura Ignacio Mena Rosales. Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro.

La exposición permanecerá abierta hasta el 14 de agosto, por lo que las personas interesadas aún pueden recorrer esta propuesta artística en uno de los espacios culturales del municipio.

La exposición "Apuntes Astrológicos" permanecerá abierta hasta el 14 de agosto en la Casa de Cultura Ignacio Mena Rosales. Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro.

La actividad forma parte de la oferta cultural que alberga la Casa de Cultura Ignacio Mena Rosales. La Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro invitó al público a visitar la exposición durante el periodo de exhibición.