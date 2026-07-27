Municipio de Querétaro coloca más de 40 tapas temporales en registros abiertos de la capital

La Secretaría de Movilidad realiza operativos nocturnos para instalar rejillas provisionales en registros sin tapa, aunque la responsabilidad de muchos corresponde a otros niveles de gobierno.

Personal de la Secretaría de Movilidad de Querétaro junto a registro abierto en vialidad de la capital durante operativo nocturno.

Trabajadores aseguran rejilla provisional amarilla sobre registro abierto en vialidad de la capital queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de julio de 2026.- El Municipio de Querétaro ha colocado más de 40 tapas temporales en registros abiertos de la capital, mediante operativos nocturnos coordinados por la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Servicios Públicos.

El presidente municipal Felifer Macías supervisó los trabajos y subrayó que el ayuntamiento asumió la intervención aunque muchos de esos registros corresponden a dependencias de otros niveles de gobierno.

Personal de la Secretar\u00eda de Movilidad de Quer\u00e9taro junto a registro abierto en vialidad de la capital durante operativo nocturno. Cuadrilla de Movilidad y Servicios Públicos en operativo nocturno de colocación de tapas temporales en Querétaro capital. rotativo.com.mx

"Es nuestra obligación cuidar tu integridad y de tu patrimonio. Aunque no sea competencia del municipio, tomamos responsabilidad y en esta estrategia de la Secretaría de Movilidad estamos colocando estas rejillas temporales, que aparte están diseñadas también para la seguridad de ciclistas, motociclistas y obviamente los vehículos y peatones", declaró el alcalde.

Personal de la Secretar\u00eda de Movilidad de Quer\u00e9taro junto a registro abierto en vialidad de la capital durante operativo nocturno. Cuadrilla de Movilidad y Servicios Públicos en operativo nocturno de colocación de tapas temporales en Querétaro capital. rotativo.com.mx

Las rejillas amarillas instaladas son dispositivos provisionales diseñados específicamente para no representar riesgo para motociclistas ni ciclistas.

Una vez colocadas, el municipio otorga un plazo a la institución responsable del registro para que ejecute la reparación definitiva.

Personal de la Secretar\u00eda de Movilidad de Quer\u00e9taro junto a registro abierto en vialidad de la capital durante operativo nocturno. Cuadrilla de Movilidad y Servicios Públicos en operativo nocturno de colocación de tapas temporales en Querétaro capital. rotativo.com.mx

Los operativos se programan durante la noche o la madrugada para evitar afectaciones al tránsito vehicular durante las horas de mayor circulación.

El secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, llamó a la ciudadanía a reportar al 070 cualquier registro sin tapa para que las brigadas municipales atiendan la anomalía a la brevedad.

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