Querétaro, 27 de julio de 2026.- El Municipio de Querétaro ha colocado más de 40 tapas temporales en registros abiertos de la capital, mediante operativos nocturnos coordinados por la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Servicios Públicos.
El presidente municipal Felifer Macías supervisó los trabajos y subrayó que el ayuntamiento asumió la intervención aunque muchos de esos registros corresponden a dependencias de otros niveles de gobierno.
Cuadrilla de Movilidad y Servicios Públicos en operativo nocturno de colocación de tapas temporales en Querétaro capital. rotativo.com.mx
"Es nuestra obligación cuidar tu integridad y de tu patrimonio. Aunque no sea competencia del municipio, tomamos responsabilidad y en esta estrategia de la Secretaría de Movilidad estamos colocando estas rejillas temporales, que aparte están diseñadas también para la seguridad de ciclistas, motociclistas y obviamente los vehículos y peatones", declaró el alcalde.
Cuadrilla de Movilidad y Servicios Públicos en operativo nocturno de colocación de tapas temporales en Querétaro capital. rotativo.com.mx
Las rejillas amarillas instaladas son dispositivos provisionales diseñados específicamente para no representar riesgo para motociclistas ni ciclistas.
Una vez colocadas, el municipio otorga un plazo a la institución responsable del registro para que ejecute la reparación definitiva.
Cuadrilla de Movilidad y Servicios Públicos en operativo nocturno de colocación de tapas temporales en Querétaro capital. rotativo.com.mx
Los operativos se programan durante la noche o la madrugada para evitar afectaciones al tránsito vehicular durante las horas de mayor circulación.
El secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, llamó a la ciudadanía a reportar al 070 cualquier registro sin tapa para que las brigadas municipales atiendan la anomalía a la brevedad.