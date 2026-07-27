Querétaro, 27 de julio de 2026.- Los casos confirmados de COVID-19 en Querétaro pasaron de siete a 13 entre las semanas epidemiológicas 26 y 28, un incremento de 85.7%, de acuerdo con los informes más recientes de la Secretaría de Salud federal.

El aumento representa seis confirmaciones adicionales en dos semanas. La positividad acumulada del estado también avanzó de 0.8% a 1.4%, con 13 resultados positivos entre 960 pacientes notificados como sospechosos durante 2026.

Aunque el crecimiento porcentual es significativo, la cifra absoluta continúa en niveles bajos y Querétaro no registra defunciones confirmadas por COVID-19 en lo que va del año.

Los datos, por tanto, muestran un repunte local incipiente, pero no una emergencia sanitaria ni una presión hospitalaria documentada.

México suma 1,132 casos

El incremento de Querétaro ocurre dentro de una tendencia nacional al alza. México pasó de 709 casos confirmados en la semana epidemiológica 26 a mil 132 en la semana 28, una diferencia de 423 casos y un crecimiento de 59.7% en dos cortes epidemiológicos.

Entre las semanas 27 y 28 se agregaron 277 confirmaciones, casi el doble de las 146 incorporadas en el informe anterior. El reporte federal contabiliza 74 mil 24 casos sospechosos, de los cuales 1.5% fue confirmado como COVID-19.

Ciudad de México concentra la mayor cantidad de casos del país, con 420; le siguen el Estado de México, con 116, e Hidalgo, con 99. Querétaro permanece fuera del grupo de entidades con mayor número de contagios.

Querétaro registró 13 casos confirmados de COVID-19 al cierre de la semana epidemiológica 28 de 2026, seis más que dos semanas antes, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal. Rotativo

Positividad también aumenta

La señal nacional más clara del repunte se observó durante junio, cuando la proporción semanal de pruebas positivas aumentó de 1.6% en la semana epidemiológica 20 a 17.8% en la semana 26.

La positividad acumulada es distinta de la semanal: la primera compara todos los resultados reunidos durante el año, mientras que la segunda permite observar con mayor rapidez si la circulación del virus está aumentando en un periodo específico.

Los informes de las semanas recientes incluyen información preliminar, por lo que las cifras pueden modificarse conforme los laboratorios confirmen resultados y las unidades de vigilancia completen sus registros.

Querétaro inició 2026 sin casos

En enero, la Secretaría de Salud estatal reportaba cero casos confirmados de COVID-19 durante el comienzo de 2026, aunque las enfermedades respiratorias agudas registraban el aumento estacional esperado.

Durante la temporada invernal, el IMSS mantuvo módulos de vacunación contra influenza y COVID-19 en unidades médicas de Querétaro, dirigidos principalmente a personas con factores de riesgo y población vulnerable.

La vigilancia epidemiológica actual no contabiliza todos los contagios que ocurren en la comunidad. Los reportes federales se construyen principalmente con pacientes atendidos por enfermedad tipo influenza o infección respiratoria aguda grave y sometidos a pruebas de laboratorio.

Por ello, el aumento de siete a 13 casos confirma una mayor detección del virus en Querétaro, pero no permite calcular por sí solo la totalidad de contagios ni concluir que existe una nueva ola.

Personas adultas mayores, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas o inmunosupresión deben buscar atención médica ante dificultad respiratoria, dolor persistente en el pecho, confusión, fiebre prolongada o deterioro general. La automedicación no sustituye una valoración profesional.