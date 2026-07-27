Vinculan a proceso a cuatro por secuestro de migrantes en Sinaloa

Un cateo en Escuinapa permitió liberar a 31 personas de distintas nacionalidades que permanecían privadas de la libertad.

Composición de cuatro retratos con ojos cubiertos, entregada por la FGR, de las personas vinculadas a proceso por secuestro de migrantes en Sinaloa

Un juez vinculó a proceso a cuatro personas por su probable participación en secuestro agravado y delincuencia organizada, tras el rescate de 31 personas privadas de la libertad en Escuinapa, Sinaloa.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 27, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 27 de julio de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso a Tomás "N", José "N", Milagros "N" y Yadira "N" por su probable participación en los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada, luego de que un cateo en la colonia Villa Galaxia, en Escuinapa, Sinaloa, permitiera rescatar a 31 personas de distintas nacionalidades que permanecían privadas de la libertad, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

A los cuatro imputados se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

De acuerdo con la FGR, la investigación se abrió en junio de 2024 luego de que un familiar denunció telefónicamente que su hijo menor de edad y otros cuatro migrantes extranjeros habían sido privados de la libertad por cuatro sujetos armados, cuando viajaban en autobús por Escuinapa. Según la denuncia, los responsables contactaron a las familias para exigir dinero a cambio de la liberación de las víctimas.

Con una orden de cateo autorizada judicialmente, las autoridades ubicaron a las cinco víctimas señaladas en la denuncia y a otras 26 personas de diversas nacionalidades que también estaban retenidas en el mismo inmueble.

Días después, el Ministerio Público de la Federación obtuvo una orden de cateo para seis inmuebles en Mazatlán y Culiacán, donde fueron detenidas Milagros "N", Yadira "N" y José "N"; Tomás "N" fue localizado mediante una orden de aprehensión, pues ya se encontraba recluido en el Centro Penitenciario "El Castillo".

En la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó, entre otros datos de prueba, un análisis de movimientos bancarios de los imputados y un dictamen pericial de identificación de voz.

El juez impuso a los cuatro la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. José "N" quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 8 "Nor-poniente", en Guasave, mientras que Milagros "N", Yadira "N" y Tomás "N" permanecen en el Centro Penitenciario "El Castillo".

seguridad criminalidad secuestro migracion

Reciente

Representantes de SEDESU, IQEI, Fundación Coppel y Fundación Causa presentan la convocatoria Capital Semilla Coppel Emprende en Querétaro.
Editorial

Capital Semilla Coppel ofrece apoyos de hasta 8 mil pesos en Querétaro

La convocatoria dispone de un millón de pesos y proyecta beneficiar a por lo menos 100 emprendimientos locales.

La reapertura de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano comenzará de forma gradual a partir del 24 de agosto por Sonora, mientras Querétaro permanece fuera de la primera etapa del proceso de exportación.
México

Reapertura ganadera de EU deja a Querétaro fuera de la primera fase

Estados Unidos abrirá primero el cruce Douglas–Agua Prieta y evaluará posteriormente otros puertos; no existe calendario para el centro del país.

Paciente de 51 años conversa con personal del IMSS después de recibir atención por un infarto en la UMF No. 14 de Querétaro.
Querétaro

Código Infarto estabiliza a paciente de 51 años en clínica de Querétaro

El equipo de la UMF No. 14 detectó la emergencia, estabilizó al derechohabiente y coordinó su traslado hospitalario.

Personal realiza labores de retiro de cableado en desuso en el Centro Histórico de Querétaro dentro del programa Plan Orden.
Querétaro

Querétaro retira 11 toneladas de cableado en desuso de calles en 2026

El municipio reportó 15 jornadas y un avance de 41.5 por ciento respecto de la meta anual.