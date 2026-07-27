Ciudad de México, 27 de julio de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso a Tomás "N", José "N", Milagros "N" y Yadira "N" por su probable participación en los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada, luego de que un cateo en la colonia Villa Galaxia, en Escuinapa, Sinaloa, permitiera rescatar a 31 personas de distintas nacionalidades que permanecían privadas de la libertad, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

A los cuatro imputados se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

De acuerdo con la FGR, la investigación se abrió en junio de 2024 luego de que un familiar denunció telefónicamente que su hijo menor de edad y otros cuatro migrantes extranjeros habían sido privados de la libertad por cuatro sujetos armados, cuando viajaban en autobús por Escuinapa. Según la denuncia, los responsables contactaron a las familias para exigir dinero a cambio de la liberación de las víctimas.

Con una orden de cateo autorizada judicialmente, las autoridades ubicaron a las cinco víctimas señaladas en la denuncia y a otras 26 personas de diversas nacionalidades que también estaban retenidas en el mismo inmueble.

Días después, el Ministerio Público de la Federación obtuvo una orden de cateo para seis inmuebles en Mazatlán y Culiacán, donde fueron detenidas Milagros "N", Yadira "N" y José "N"; Tomás "N" fue localizado mediante una orden de aprehensión, pues ya se encontraba recluido en el Centro Penitenciario "El Castillo".

En la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó, entre otros datos de prueba, un análisis de movimientos bancarios de los imputados y un dictamen pericial de identificación de voz.

El juez impuso a los cuatro la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. José "N" quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 8 "Nor-poniente", en Guasave, mientras que Milagros "N", Yadira "N" y Tomás "N" permanecen en el Centro Penitenciario "El Castillo".