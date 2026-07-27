Querétaro escala al segundo lugar nacional en percepción de seguridad, según ENSU INEGI

La confianza ciudadana en la Policía Municipal creció 5.1 puntos porcentuales y la percepción de su desempeño subió 6.4 puntos en el segundo trimestre de 2026.

Elementos de Policía Municipal patrullan parque en Querétaro
La Policía Municipal de Querétaro y la Guardia Cívica son parte central de la estrategia del Plan Orden, que la ENSU del INEGI ubicó como la segunda más efectiva en percepción de seguridad entre las capitales del país.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de julio de 2026.- La capital del estado se posicionó como la segunda ciudad capital del país con mayor percepción de seguridad, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes al periodo de abril a junio de 2026.

El municipio se ubica solo por debajo de Saltillo y destaca como la ciudad capital con mayor población entre las mejor evaluadas del país, de acuerdo con los datos que informó el presidente municipal Luis Bernardo Nava Guerrero —conocido como Felifer Macías— en un posicionamiento oficial.

Elementos de Guardia C\u00edvica de Quer\u00e9taro atienden a ciudadano en espacio p\u00fablico La Policía Municipal de Querétaro y la Guardia Cívica son parte central de la estrategia del Plan Orden, que la ENSU del INEGI ubicó como la segunda más efectiva en percepción de seguridad entre las capitales del país. rotativo.com.mx

La encuesta también registró avances en la percepción ciudadana sobre la corporación policial. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, informó que la percepción del desempeño de la Policía Preventiva Municipal pasó de 66.2 a 72.6 por ciento, un incremento de 6.4 puntos porcentuales frente al trimestre anterior.

El nivel de confianza en la corporación aumentó de 66.5 a 71.6 por ciento, lo que representa un crecimiento de 5.1 puntos porcentuales.

Presidente municipal y secretario de Seguridad ante moto de la Polic\u00eda Municipal de Quer\u00e9taro La Policía Municipal de Querétaro y la Guardia Cívica son parte central de la estrategia del Plan Orden, que la ENSU del INEGI ubicó como la segunda más efectiva en percepción de seguridad entre las capitales del país. rotativo.com.mx

Ferrusca Ortiz agregó que la percepción de inseguridad en Querétaro disminuyó 10 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El presidente municipal atribuyó los resultados a la estrategia del Plan Orden, que incluye la rehabilitación de parques, la recuperación de espacios públicos, mejoras en alumbrado, eliminación de grafiti, mayor presencia de la Policía Municipal y la consolidación de la Guardia Cívica, además de la coordinación con el gobierno estatal, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Polic\u00eda Municipal de Quer\u00e9taro realiza revisi\u00f3n a persona en v\u00eda p\u00fablica La Policía Municipal de Querétaro y la Guardia Cívica son parte central de la estrategia del Plan Orden, que la ENSU del INEGI ubicó como la segunda más efectiva en percepción de seguridad entre las capitales del país. rotativo.com.mx

"Nuestro reto es seguir mejorando todos los días y aspirar al primer lugar", señaló el alcalde al presentar los resultados.

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