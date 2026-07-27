Querétaro, 27 de julio de 2026.- La capital del estado se posicionó como la segunda ciudad capital del país con mayor percepción de seguridad, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes al periodo de abril a junio de 2026.
El municipio se ubica solo por debajo de Saltillo y destaca como la ciudad capital con mayor población entre las mejor evaluadas del país, de acuerdo con los datos que informó el presidente municipal Luis Bernardo Nava Guerrero —conocido como Felifer Macías— en un posicionamiento oficial.
La Policía Municipal de Querétaro y la Guardia Cívica son parte central de la estrategia del Plan Orden, que la ENSU del INEGI ubicó como la segunda más efectiva en percepción de seguridad entre las capitales del país. rotativo.com.mx
La encuesta también registró avances en la percepción ciudadana sobre la corporación policial. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, informó que la percepción del desempeño de la Policía Preventiva Municipal pasó de 66.2 a 72.6 por ciento, un incremento de 6.4 puntos porcentuales frente al trimestre anterior.
El nivel de confianza en la corporación aumentó de 66.5 a 71.6 por ciento, lo que representa un crecimiento de 5.1 puntos porcentuales.
La Policía Municipal de Querétaro y la Guardia Cívica son parte central de la estrategia del Plan Orden, que la ENSU del INEGI ubicó como la segunda más efectiva en percepción de seguridad entre las capitales del país. rotativo.com.mx
Ferrusca Ortiz agregó que la percepción de inseguridad en Querétaro disminuyó 10 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El presidente municipal atribuyó los resultados a la estrategia del Plan Orden, que incluye la rehabilitación de parques, la recuperación de espacios públicos, mejoras en alumbrado, eliminación de grafiti, mayor presencia de la Policía Municipal y la consolidación de la Guardia Cívica, además de la coordinación con el gobierno estatal, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
La Policía Municipal de Querétaro y la Guardia Cívica son parte central de la estrategia del Plan Orden, que la ENSU del INEGI ubicó como la segunda más efectiva en percepción de seguridad entre las capitales del país. rotativo.com.mx
"Nuestro reto es seguir mejorando todos los días y aspirar al primer lugar", señaló el alcalde al presentar los resultados.