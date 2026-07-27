Feminicidio en Tampico: prisión preventiva a dos imputados

La FGJ de Tamaulipas confirmó que Estrellita "M" y Jorge Luis "P" enfrentan imputación por feminicidio; la vinculación a proceso se resolverá el 30 de julio.

Tarjeta informativa de la FGJ Tamaulipas sobre persona imputada por feminicidio, con rostro pixelado por la fuente.

Estrellita "M" y Jorge Luis "P", imputados por feminicidio en Tampico.

FGJ Tamaulipas.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 27, 2026
Mariana Torres García

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Tampico, Tamaulipas, 27 de julio de 2026.- Una jueza de control impuso prisión preventiva justificada a Estrellita "M" y Jorge Luis "P", imputados por su probable participación en el delito de feminicidio, luego de que el Ministerio Público expusiera los datos de prueba que sustentan la solicitud de vinculación a proceso.

A petición de la defensa, la autoridad judicial concedió duplicidad del término constitucional, por lo que la situación jurídica de ambos imputados no quedó resuelta en esta audiencia. La continuación fue programada para el 30 de julio, fecha en que se determinará si son vinculados a proceso.

La medida de prisión preventiva justificada, solicitada por la Representación Social, permanecerá vigente mientras dure el proceso, con base en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no detalló en su comunicado circunstancias del hecho, fecha ni lugar del feminicidio que dio origen a la carpeta de investigación.

Ambos imputados se presumen inocentes mientras un tribunal no determine lo contrario, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

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