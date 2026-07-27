Abren talleres de pintura y repostería para personas con discapacidad

La capacitación busca desarrollar habilidades productivas y ampliar las opciones de independencia económica de las personas participantes.

Una mujer dirige un mensaje durante la inauguración de talleres de pintura y repostería para personas con discapacidad en Corregidora.

La Secretaría del Trabajo y el DIF Corregidora inauguraron cursos de pintura y repostería dirigidos a personas con discapacidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 27 de julio de 2026.- Personas con discapacidad del municipio comenzaron cursos de pintura y repostería orientados al desarrollo de habilidades productivas y a la generación de opciones de autoempleo.

La capacitación es coordinada por la Secretaría del Trabajo del estado y el Sistema Municipal DIF Corregidora, como parte del programa Capacitación para el Autoempleo.

El esquema ofrece formación práctica en distintos oficios, con la finalidad de que las personas participantes puedan desarrollar productos, emprender una actividad económica y fortalecer su autonomía.

Durante la inauguración, la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, sostuvo que la discapacidad no debe convertirse en un obstáculo para desarrollar un proyecto productivo.

Personal del DIF Corregidora conversa durante el inicio de los cursos de capacitaci\u00f3n para el autoempleo. Asistentes y representantes institucionales participan en la apertura de talleres de oficios para personas con discapacidad. rotativo.com.mx

“Cuando acercamos capacitación y oportunidades, demostramos que el talento no tiene límites y que el autoempleo puede convertirse en una puerta hacia la independencia, la inclusión y una mejor calidad de vida”, señaló.

La presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF Corregidora, Gaby Trápala, indicó que la coordinación con la dependencia estatal permite acercar programas para fortalecer habilidades y ampliar las oportunidades de inclusión social y laboral.

Como antecedente, la Secretaría del Trabajo desarrolló en 2023 talleres de autoempleo en Corregidora, mientras que en julio de 2026 se impartió una capacitación sobre inclusión laboral al personal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

La información institucional no precisó el número de personas inscritas, la duración de los cursos, los horarios, el lugar donde serán impartidos ni el mecanismo para incorporarse a futuras capacitaciones.

gobierno secretaría del trabajo dif municipal (smdif) corregidora

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