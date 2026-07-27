Corregidora, 27 de julio de 2026.- Personas con discapacidad del municipio comenzaron cursos de pintura y repostería orientados al desarrollo de habilidades productivas y a la generación de opciones de autoempleo.
La capacitación es coordinada por la Secretaría del Trabajo del estado y el Sistema Municipal DIF Corregidora, como parte del programa Capacitación para el Autoempleo.
El esquema ofrece formación práctica en distintos oficios, con la finalidad de que las personas participantes puedan desarrollar productos, emprender una actividad económica y fortalecer su autonomía.
Durante la inauguración, la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, sostuvo que la discapacidad no debe convertirse en un obstáculo para desarrollar un proyecto productivo.
Asistentes y representantes institucionales participan en la apertura de talleres de oficios para personas con discapacidad. rotativo.com.mx
“Cuando acercamos capacitación y oportunidades, demostramos que el talento no tiene límites y que el autoempleo puede convertirse en una puerta hacia la independencia, la inclusión y una mejor calidad de vida”, señaló.
La presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF Corregidora, Gaby Trápala, indicó que la coordinación con la dependencia estatal permite acercar programas para fortalecer habilidades y ampliar las oportunidades de inclusión social y laboral.
Como antecedente, la Secretaría del Trabajo desarrolló en 2023 talleres de autoempleo en Corregidora, mientras que en julio de 2026 se impartió una capacitación sobre inclusión laboral al personal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
La información institucional no precisó el número de personas inscritas, la duración de los cursos, los horarios, el lugar donde serán impartidos ni el mecanismo para incorporarse a futuras capacitaciones.