Querétaro, 27 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro retiró durante 2026 un total de 11 toneladas de cableado en desuso de la vía pública, equivalentes a 103 kilómetros lineales de material que ya no prestaba servicio, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad.
La cifra representa un avance de 41.5 por ciento respecto de la meta municipal de 26.5 toneladas establecida para el cierre del año. Para cumplir el objetivo todavía deberán retirarse 15.5 toneladas de cables abandonados o fuera de operación.
El nuevo reporte actualiza el corte del primer semestre, que contabilizaba 10.15 toneladas y 96.7 kilómetros lineales durante 14 jornadas. En comparación con ese balance, el acumulado aumentó aproximadamente 850 kilogramos y 6.3 kilómetros de cableado.
Técnicos trabajan en el retiro de líneas fuera de servicio para despejar el espacio aéreo urbano, disminuir riesgos para peatones y automovilistas y ordenar la infraestructura de telecomunicaciones en Querétaro. rotativo.com.mx
Las intervenciones se han desarrollado en Prolongación Tecnológico, avenida Tláloc, avenida Luis Pasteur Sur, calzada de los Arcos, avenida Hércules, avenida Sombrerete, avenida Zaragoza, Prolongación Corregidora Norte, San Agustín del Retablo, circuito Álamos, Nicolás Campa, Morelos, avenida del 57 y Madero.
El comunicado municipal señaló que las 15 jornadas corresponden al segundo semestre. Sin embargo, el balance publicado el 26 de junio ya reportaba 14 intervenciones, por lo que no queda claro si las 15 jornadas corresponden al acumulado anual o exclusivamente a los trabajos realizados desde julio.
Un trabajador especializado desmonta cableado fuera de operación en la infraestructura aérea durante una jornada coordinada entre el Municipio de Querétaro y empresas del sector de telecomunicaciones. rotativo.com.mx
El retiro comenzó el año con 2.2 toneladas acumuladas en febrero y llegó a 3.35 toneladas en marzo, cuando las labores abarcaban seis jornadas y 51 kilómetros lineales.
En los trabajos participan Telmex, Flo Networks, AT&T, Izzi, Axtel, Totalplay, UC Telecom, Inpro Telecom, Quattrocom, Blztelco, Megacable, TV Rey, IENTC y Even Telecom, empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
Por parte del gobierno municipal intervienen la Secretaría de Movilidad, la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Cuadrillas de empresas de telecomunicaciones y personal municipal realizan el retiro de cableado en desuso en calles del Centro Histórico de Querétaro como parte de la estrategia para reducir la saturación de postes y mejorar la seguridad en la vía pública. rotativo.com.mx
Las cuadrillas retiran líneas fuera de servicio para reducir la saturación de postes, despejar el espacio aéreo de las calles y disminuir riesgos para peatones y automovilistas.
Durante 2025, la estrategia municipal cerró con 26.5 toneladas de cableado retiradas, equivalentes entonces a 253 mil metros lineales en vialidades de la capital.