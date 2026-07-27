Querétaro retira 11 toneladas de cableado en desuso de calles en 2026

El municipio reportó 15 jornadas y un avance de 41.5 por ciento respecto de la meta anual.

Personal realiza labores de retiro de cableado en desuso en el Centro Histórico de Querétaro dentro del programa Plan Orden.

Personal operativo lleva a cabo labores de retiro de cableado en desuso en vialidades de la capital queretana, donde en lo que va de 2026 se han retirado 11 toneladas de material que ya no prestaba servicio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro retiró durante 2026 un total de 11 toneladas de cableado en desuso de la vía pública, equivalentes a 103 kilómetros lineales de material que ya no prestaba servicio, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad.

La cifra representa un avance de 41.5 por ciento respecto de la meta municipal de 26.5 toneladas establecida para el cierre del año. Para cumplir el objetivo todavía deberán retirarse 15.5 toneladas de cables abandonados o fuera de operación.

El nuevo reporte actualiza el corte del primer semestre, que contabilizaba 10.15 toneladas y 96.7 kilómetros lineales durante 14 jornadas. En comparación con ese balance, el acumulado aumentó aproximadamente 850 kilogramos y 6.3 kilómetros de cableado.

T\u00e9cnico desmonta cableado fuera de servicio desde una escalera para reducir la saturaci\u00f3n de postes en calles de Quer\u00e9taro. Técnicos trabajan en el retiro de líneas fuera de servicio para despejar el espacio aéreo urbano, disminuir riesgos para peatones y automovilistas y ordenar la infraestructura de telecomunicaciones en Querétaro. rotativo.com.mx

Las intervenciones se han desarrollado en Prolongación Tecnológico, avenida Tláloc, avenida Luis Pasteur Sur, calzada de los Arcos, avenida Hércules, avenida Sombrerete, avenida Zaragoza, Prolongación Corregidora Norte, San Agustín del Retablo, circuito Álamos, Nicolás Campa, Morelos, avenida del 57 y Madero.

El comunicado municipal señaló que las 15 jornadas corresponden al segundo semestre. Sin embargo, el balance publicado el 26 de junio ya reportaba 14 intervenciones, por lo que no queda claro si las 15 jornadas corresponden al acumulado anual o exclusivamente a los trabajos realizados desde julio.

rabajador retira cableado de telecomunicaciones en un poste durante una jornada de limpieza de infraestructura a\u00e9rea en Quer\u00e9taro. Un trabajador especializado desmonta cableado fuera de operación en la infraestructura aérea durante una jornada coordinada entre el Municipio de Querétaro y empresas del sector de telecomunicaciones. rotativo.com.mx

El retiro comenzó el año con 2.2 toneladas acumuladas en febrero y llegó a 3.35 toneladas en marzo, cuando las labores abarcaban seis jornadas y 51 kilómetros lineales.

En los trabajos participan Telmex, Flo Networks, AT&T, Izzi, Axtel, Totalplay, UC Telecom, Inpro Telecom, Quattrocom, Blztelco, Megacable, TV Rey, IENTC y Even Telecom, empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

Por parte del gobierno municipal intervienen la Secretaría de Movilidad, la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Cuadrillas retiran cableado en desuso en una calle del Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro como parte del programa municipal de ordenamiento urbano. Cuadrillas de empresas de telecomunicaciones y personal municipal realizan el retiro de cableado en desuso en calles del Centro Histórico de Querétaro como parte de la estrategia para reducir la saturación de postes y mejorar la seguridad en la vía pública. rotativo.com.mx

Las cuadrillas retiran líneas fuera de servicio para reducir la saturación de postes, despejar el espacio aéreo de las calles y disminuir riesgos para peatones y automovilistas.

Durante 2025, la estrategia municipal cerró con 26.5 toneladas de cableado retiradas, equivalentes entonces a 253 mil metros lineales en vialidades de la capital.

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