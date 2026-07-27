Dorantes propone reformas para destrabar 259 asentamientos en Querétaro

El senador anunció un exhorto a Sedatu y reformas federal y local para acelerar los procedimientos de regularización.

Agustín Dorantes dialoga con representantes de asentamientos irregulares durante una conferencia en Querétaro.

El senador Agustín Dorantes presentó una estrategia legislativa para acelerar la regularización de asentamientos en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de julio de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri anunció que presentará un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como reformas a la legislación federal y estatal, para acelerar la regularización de 259 asentamientos de Querétaro cuyos procedimientos, afirmó, permanecen detenidos ante dependencias federales.

De acuerdo con las cifras expuestas por el legislador, el catálogo estatal registra mil 168 asentamientos: 241 ya regularizados, 492 en proceso y 435 pendientes. Dentro de este último grupo, 259 tendrían trámites relacionados con instancias federales.

Dorantes atribuyó el rezago a la falta de atención en el Registro Agrario Nacional (RAN), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y la Procuraduría Agraria. Señaló que el RAN permanece sin titular desde hace aproximadamente cuatro meses y que el INSUS no cuenta con representante en Querétaro desde febrero.

El senador sostuvo que esta situación afecta a más de 50 mil personas que carecen de certeza jurídica sobre sus propiedades y enfrentan obstáculos para heredar, escriturar o gestionar obras de urbanización y servicios básicos.

El senador Agust\u00edn Dorantes habla con micr\u00f3fono durante la presentaci\u00f3n de su propuesta sobre asentamientos irregulares. Agustín Dorantes atribuyó a dependencias federales el rezago de 259 procedimientos de regularización. rotativo.com.mx

“Regularizar un asentamiento significa dar certeza jurídica a la familia de una propiedad”, expresó. Añadió que la incorporación formal de esos predios permite a los municipios intervenir en calles, áreas de equipamiento y servicios públicos.

El planteamiento se presenta después de que el municipio de Querétaro reportara en marzo la entrega de 184 escrituras públicas a habitantes de 13 colonias que habían permanecido durante años sin documentación legal sobre sus predios.

La regularización municipal, sin embargo, también está condicionada al cumplimiento de requisitos de antigüedad, habitabilidad, servicios básicos, protección civil y medio ambiente. En diciembre de 2025, autoridades municipales explicaron los requisitos para regularizar predios, un procedimiento que puede prolongarse entre uno y dos años.

El problema no es nuevo. En 2016, cuando Dorantes era secretario de Desarrollo Social del estado, se contabilizaban alrededor de 855 asentamientos irregulares y algunos acumulaban hasta dos décadas intentando obtener escrituras o títulos de propiedad.

Agust\u00edn Dorantes posa junto con representantes de asentamientos que buscan regularizar sus propiedades en Quer\u00e9taro. Representantes de distintos asentamientos acompañaron al senador durante el anuncio de su estrategia legislativa. rotativo.com.mx

Como parte de su estrategia, el senador dijo que buscará que la legislación federal establezca plazos específicos para resolver los expedientes y que trabajará con el Congreso de Querétaro en una reforma local. No precisó cuándo presentará las iniciativas, cuáles serían los tiempos máximos de respuesta ni qué modificaciones concretas propondrá.

“No vengo a pelearme, no vengo a obstaculizar; vengo a hacer equipo con los distintos órdenes de gobierno”, declaró.

Durante la conferencia estuvo acompañado por representantes de diversos asentamientos. Bernabé Guerrero, dirigente del asentamiento Halcones, afirmó que su comunidad lleva alrededor de 15 años buscando concluir el procedimiento y señaló que los cambios de representantes federales han retrasado el expediente.

Dorantes también recordó que, durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, participó en más de seis mil acciones relacionadas con asentamientos y en proyectos de servicios básicos y urbanización por más de 30 millones de pesos.

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