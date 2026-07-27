Corregidora, 27 de julio de 2026.- El Municipio de Corregidora instalará 15 papeleras dobles con tecnología solar en las zonas de mayor afluencia, las cuales permitirán separar residuos, compactar los desechos y monitorear en tiempo real el nivel de saturación de cada contenedor.
Los equipos tipo SULO Bigbelly estarán divididos para recibir, por una parte, residuos orgánicos y, por otra, materiales valorizables. La energía solar será utilizada para activar el sistema de compactación y la telemetría permitirá enviar información sobre el estado de las papeleras a las plataformas municipales.
Chepe Guerrero anunció la instalación de 15 papeleras solares en zonas concurridas de Corregidora. rotativo.com.mx
El secretario de Servicios Públicos Municipales, Carlos Jiménez, explicó que el monitoreo permitirá detectar cuándo un contenedor esté próximo a llenarse y organizar con mayor rapidez su recolección o mantenimiento.
Además, las papeleras instaladas en colonias y avenidas contarán con códigos QR para que la ciudadanía pueda reportar cuando estén llenas, sucias o presenten alguna falla.
Carlos Jiménez explicó que las papeleras podrán ser monitoreadas en tiempo real. rotativo.com.mx
Corregidora recibe la “Escoba de Platino”
Durante la presentación del proyecto, el presidente municipal, Chepe Guerrero, recibió simbólicamente la “Escoba de Platino”, reconocimiento otorgado en Madrid, España, por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente al trabajo municipal en limpieza urbana y manejo de residuos.
La “Escoba de Platino” fue otorgada a Corregidora por su proyecto de limpieza urbana y gestión de residuos. rotativo.com.mx
El alcalde sostuvo que la distinción debe servir como reconocimiento al personal operativo de Servicios Públicos y como un llamado a la participación de la población en la conservación de los espacios públicos.
Las papeleras utilizarán energía solar para compactar residuos y monitorear su nivel de saturación. rotativo.com.mx
El municipio informó que las rutas de barrido manual pasaron de siete a 14 y que, mediante reportes ciudadanos, fueron recolectadas más de 200 toneladas de tiliches.
Personal operativo revisó el funcionamiento interno de los nuevos equipos para residuos. rotativo.com.mx
La estrategia se suma a la entrega de carritos de barrido, las brigadas de limpieza y las acciones para evitar la acumulación de basura en drenes.