Corregidora instalará 15 papeleras solares con monitoreo en tiempo real

Los equipos separarán residuos, compactarán desechos y enviarán alertas para agilizar su recolección y mantenimiento.

Chepe Guerrero, funcionarios municipales y personal operativo durante la presentación de las papeleras inteligentes en Corregidora.

Autoridades y trabajadores de Servicios Públicos participaron en la presentación del proyecto de papeleras inteligentes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 27 de julio de 2026.- El Municipio de Corregidora instalará 15 papeleras dobles con tecnología solar en las zonas de mayor afluencia, las cuales permitirán separar residuos, compactar los desechos y monitorear en tiempo real el nivel de saturación de cada contenedor.

Los equipos tipo SULO Bigbelly estarán divididos para recibir, por una parte, residuos orgánicos y, por otra, materiales valorizables. La energía solar será utilizada para activar el sistema de compactación y la telemetría permitirá enviar información sobre el estado de las papeleras a las plataformas municipales.

Chepe Guerrero durante el anuncio de la instalaci\u00f3n de papeleras inteligentes en Corregidora. Chepe Guerrero anunció la instalación de 15 papeleras solares en zonas concurridas de Corregidora. rotativo.com.mx

El secretario de Servicios Públicos Municipales, Carlos Jiménez, explicó que el monitoreo permitirá detectar cuándo un contenedor esté próximo a llenarse y organizar con mayor rapidez su recolección o mantenimiento.

Además, las papeleras instaladas en colonias y avenidas contarán con códigos QR para que la ciudadanía pueda reportar cuando estén llenas, sucias o presenten alguna falla.


Carlos Jim\u00e9nez, secretario de Servicios P\u00fablicos Municipales de Corregidora, durante la presentaci\u00f3n del proyecto. Carlos Jiménez explicó que las papeleras podrán ser monitoreadas en tiempo real. rotativo.com.mx

Corregidora recibe la “Escoba de Platino”

Durante la presentación del proyecto, el presidente municipal, Chepe Guerrero, recibió simbólicamente la “Escoba de Platino”, reconocimiento otorgado en Madrid, España, por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente al trabajo municipal en limpieza urbana y manejo de residuos.

Presea Escoba de Platino 2026 recibida por el Municipio de Corregidora por acciones de limpieza urbana. La “Escoba de Platino” fue otorgada a Corregidora por su proyecto de limpieza urbana y gestión de residuos. rotativo.com.mx

El alcalde sostuvo que la distinción debe servir como reconocimiento al personal operativo de Servicios Públicos y como un llamado a la participación de la población en la conservación de los espacios públicos.

Papelera inteligente con sistema de compactaci\u00f3n y monitoreo para espacios p\u00fablicos de Corregidora. Las papeleras utilizarán energía solar para compactar residuos y monitorear su nivel de saturación. rotativo.com.mx

El municipio informó que las rutas de barrido manual pasaron de siete a 14 y que, mediante reportes ciudadanos, fueron recolectadas más de 200 toneladas de tiliches.

Trabajadores de Servicios P\u00fablicos muestran el contenedor interior de una papelera inteligente. Personal operativo revisó el funcionamiento interno de los nuevos equipos para residuos. rotativo.com.mx

La estrategia se suma a la entrega de carritos de barrido, las brigadas de limpieza y las acciones para evitar la acumulación de basura en drenes.

gobierno chepe guerrero medio ambiente servicios municipales corregidora

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