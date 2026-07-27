San Luis Potosí, 27 de julio de 2026.- El Festival Internacional de Danza Contemporánea “Lila López” celebra su edición número 46 con la participación de 136 artistas, más de 20 agrupaciones y alrededor de 45 actividades gratuitas distribuidas en seis municipios de San Luis Potosí.

El encuentro comenzó el 24 de julio y continuará hasta el 2 de agosto con presentaciones, actividades formativas, exposiciones y encuentros profesionales en San Luis Potosí capital, Matehuala, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y Villa de Reyes.

La programación cuenta con apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, mediante el Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos, PROFEST, y forma parte de la estrategia Territorios por la Paz.

Además de las funciones escénicas, el festival ofrece nueve cursos, cuatro clases magistrales, dos videoexposiciones y dos exposiciones académicas. También mantiene sus concursos de Artes Plásticas y Gráficas, Fotografía y Periodismo Dancístico.

El festival combina presentaciones escénicas, reconocimientos, formación y actividades académicas. rotativo.com.mx

Entre las agrupaciones y creadores participantes se encuentran La Infinita Compañía, Cuatro x Cuatro, Lukas Avendaño y La Cebra Danza Gay, agrupación que conmemora 30 años de trayectoria artística.

La programación incorpora también la participación de Christine Dakin, Estefania Dondi, Andrea Catania, Álvaro Montelongo y Luis David Pérez Graillet, junto con compañías consolidadas y propuestas emergentes de la escena local.

Actividades llegan a seis municipios

El programa denominado “Lila en el Interior” lleva clases magistrales, presentaciones y encuentros fuera de la capital potosina para ampliar el acceso del público y descentralizar las actividades culturales.

Las principales sedes forman una red de siete foros, entre ellos el Teatro de la Paz, el Centro de las Artes de San Luis Potosí, el Instituto Potosino de Bellas Artes y el Museo de Escultura Contemporánea Federico Silva.

Más de 20 agrupaciones participan en la edición 46 del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López. rotativo.com.mx

Antonio Zúñiga Chaparro, director general de Vinculación Cultural, señaló que el respaldo federal busca fortalecer las condiciones laborales de las y los creadores y garantizar una programación gratuita que contribuya a la reconstrucción del tejido social.

La continuidad del encuentro puede rastrearse en la edición de 2013, cuando participaron compañías nacionales e internacionales y se realizaron actividades en distintos municipios potosinos.

Una de las agrupaciones invitadas en 2026, La Cebra Danza Gay, ha desarrollado desde la danza contemporánea propuestas relacionadas con la diversidad, la discriminación y distintas problemáticas sociales.

Con acceso libre y gratuito, la edición 46 busca combinar exhibición escénica, formación profesional y reflexión crítica, además de proyectar el trabajo de artistas locales, nacionales e internacionales.