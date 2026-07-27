Foro Nacional Holstein espera reunir a mil asistentes en Querétaro

El encuentro se realizará del 27 al 29 de julio en el QCC, con exposición comercial y ganado especializado.

Instalación temática con figuras de ganado en la exposición del Foro Nacional Holstein 2026.

El área comercial del foro reúne exhibiciones temáticas y proveedores del sector lechero.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de julio de 2026.- El décimo cuarto Foro Nacional Holstein inició actividades en el Querétaro Centro de Congresos, donde espera reunir a alrededor de mil productores, técnicos, asesores, funcionarios, especialistas y empresarios vinculados con la ganadería lechera.

El encuentro se desarrollará del 27 al 29 de julio y concentrará a ganaderos de Querétaro y de otras entidades del país para analizar los principales desafíos de la producción de leche, intercambiar experiencias y conocer herramientas orientadas a mejorar la productividad del sector.

Como parte de las actividades se instaló la Exposición Comercial Holstein, en la que empresas presentan maquinaria, medicamentos veterinarios, implementos, tecnología para las unidades de producción y alternativas relacionadas con el manejo del ganado.

Ponente participa en una conferencia del Foro Nacional Holstein en Quer\u00e9taro. El programa contempla conferencias y análisis sobre los desafíos de la ganadería lechera. rotativo.com.mx

La muestra incluye además ejemplares de la raza Holstein, utilizada principalmente en sistemas especializados de producción lechera, así como espacios para establecer vínculos entre productores, organizaciones, técnicos y proveedores.

Durante la apertura, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, reconoció el trabajo de la Asociación Holstein de México para impulsar espacios de capacitación e intercambio dentro del sector pecuario.

Integrantes del sector ganadero posan durante la exposici\u00f3n comercial del Foro Nacional Holstein. El foro busca generar vínculos entre productores, técnicos, organizaciones y empresas. rotativo.com.mx

“Que este foro sea una oportunidad para generar nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevos acuerdos que continúen posicionando a la ganadería mexicana entre las mejores del mundo”, expresó.

El presidente de Fonaholstein de México, Esteban Posada, señaló que el encuentro permitirá estudiar los retos de la actividad ganadera y fortalecer la colaboración entre productores, organizaciones y autoridades.

“Aún en tiempos de grandes desafíos para nuestro sector, seguimos convencidos de que el diálogo, la colaboración y el intercambio de experiencias son el mejor camino para construir una ganadería más productiva, rentable y sostenible”, indicó.

Integrantes del sector ganadero posan durante la exposici\u00f3n comercial del Foro Nacional Holstein. El foro busca generar v\u00ednculos entre productores, t\u00e9cnicos, organizaciones y empresas. rotativo.com.mx

Posada sostuvo que el futuro de la ganadería mexicana dependerá de la capacidad del sector para trabajar con objetivos comunes y una visión de largo plazo, especialmente frente a los desafíos productivos, tecnológicos y económicos que enfrenta la producción de leche.

Querétaro ya había recibido la novena edición del Foro Nacional Holstein en 2018. En 2023, la entidad también fue sede del Foro Nacional de Lechería, otro encuentro enfocado en las condiciones productivas y económicas de esta industria.

Ejemplares de ganado Holstein descansan en el \u00e1rea de exhibici\u00f3n del foro nacional realizado en Quer\u00e9taro. El encuentro incluye una exhibición de ejemplares Holstein destinados a la producción especializada de leche. rotativo.com.mx

Holstein de México ha organizado trece ediciones anteriores del foro con el objetivo de acercar capacitación, tecnología y posibles soluciones a los productores dedicados a la ganadería lechera.

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