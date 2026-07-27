Querétaro, 27 de julio de 2026.- El décimo cuarto Foro Nacional Holstein inició actividades en el Querétaro Centro de Congresos, donde espera reunir a alrededor de mil productores, técnicos, asesores, funcionarios, especialistas y empresarios vinculados con la ganadería lechera.
El encuentro se desarrollará del 27 al 29 de julio y concentrará a ganaderos de Querétaro y de otras entidades del país para analizar los principales desafíos de la producción de leche, intercambiar experiencias y conocer herramientas orientadas a mejorar la productividad del sector.
Como parte de las actividades se instaló la Exposición Comercial Holstein, en la que empresas presentan maquinaria, medicamentos veterinarios, implementos, tecnología para las unidades de producción y alternativas relacionadas con el manejo del ganado.
El programa contempla conferencias y análisis sobre los desafíos de la ganadería lechera. rotativo.com.mx
La muestra incluye además ejemplares de la raza Holstein, utilizada principalmente en sistemas especializados de producción lechera, así como espacios para establecer vínculos entre productores, organizaciones, técnicos y proveedores.
Durante la apertura, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, reconoció el trabajo de la Asociación Holstein de México para impulsar espacios de capacitación e intercambio dentro del sector pecuario.
El foro busca generar vínculos entre productores, técnicos, organizaciones y empresas. rotativo.com.mx
“Que este foro sea una oportunidad para generar nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevos acuerdos que continúen posicionando a la ganadería mexicana entre las mejores del mundo”, expresó.
El presidente de Fonaholstein de México, Esteban Posada, señaló que el encuentro permitirá estudiar los retos de la actividad ganadera y fortalecer la colaboración entre productores, organizaciones y autoridades.
“Aún en tiempos de grandes desafíos para nuestro sector, seguimos convencidos de que el diálogo, la colaboración y el intercambio de experiencias son el mejor camino para construir una ganadería más productiva, rentable y sostenible”, indicó.
El foro busca generar v\u00ednculos entre productores, t\u00e9cnicos, organizaciones y empresas. rotativo.com.mx
Posada sostuvo que el futuro de la ganadería mexicana dependerá de la capacidad del sector para trabajar con objetivos comunes y una visión de largo plazo, especialmente frente a los desafíos productivos, tecnológicos y económicos que enfrenta la producción de leche.
Querétaro ya había recibido la novena edición del Foro Nacional Holstein en 2018. En 2023, la entidad también fue sede del Foro Nacional de Lechería, otro encuentro enfocado en las condiciones productivas y económicas de esta industria.
El encuentro incluye una exhibición de ejemplares Holstein destinados a la producción especializada de leche. rotativo.com.mx
Holstein de México ha organizado trece ediciones anteriores del foro con el objetivo de acercar capacitación, tecnología y posibles soluciones a los productores dedicados a la ganadería lechera.