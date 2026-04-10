Huimilpan, 10 de abril de 2026. — Con 14 mil visitantes acumulados entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, Huimilpan cerró la Semana Santa 2026 con saldo blanco y un repunte turístico que coloca al municipio serrano entre los destinos más concurridos del sur de Querétaro durante el periodo vacacional.

La comunidad de El Vegil absorbió la mayor parte del flujo, mientras los cuerpos de agua y la cabecera municipal completaron el reparto de asistentes reportado por la administración local.

Del total contabilizado, cerca de 10 mil personas se concentraron en El Vegil, sede de las principales celebraciones religiosas de la demarcación.

Solo el Viernes Santo, alrededor de 7 mil asistentes presenciaron el viacrucis que el propio ayuntamiento considera el tercero más grande del estado, por detrás únicamente de los montajes de mayor tradición en Querétaro.

La cabecera municipal sumó 2 mil 500 visitantes adicionales y los cuerpos de agua vigilados por Protección Civil aportaron otros mil 500, principalmente en el Campamento Ecoturístico de San Pedro.

El alcalde Jairo Morales Martínez atribuyó el saldo blanco al trabajo conjunto entre autoridades municipales, estatales y corporaciones de seguridad y protección civil desplegadas a lo largo de toda la temporada.

"Tuvimos saldo blanco en esta Semana Santa", afirmó el edil, quien agregó que la cifra de asistentes superó las expectativas iniciales del ayuntamiento.

Las presas San Pedro, El Zorrillo, Ceja de Bravo y San José operaron con vigilancia activa durante los cuatro días de mayor afluencia, en un operativo que el municipio venía preparando desde semanas antes ante el aforo previsto.

El propio alcalde había advertido que los cuatro embalses registraban hasta 80 por ciento de su capacidad, un volumen que amplía la zona inundada y complica calcular la profundidad desde la orilla. Aun así, no se reportaron incidentes mayores durante el periodo.

Huimilpan apuesta por consolidar su marca turística rumbo al verano

Morales consideró que la respuesta de visitantes es un indicador favorable de cara a las próximas temporadas vacacionales, particularmente el verano, cuando el municipio espera mantener o incrementar la afluencia mediante su estrategia de promoción turística.

"Huimilpan se sigue posicionando como una opción de turismo, sobre todo para las y los queretanos", expresó el presidente municipal al hacer referencia a la marca "Huimilpan Mi Destino".

La demarcación combina presas, zonas boscosas y espacios como el Campamento Ecoturístico de San Pedro con una oferta gastronómica que incluye barbacoa, carnitas y antojitos mexicanos, elementos que el ayuntamiento ha empujado como eje de su propuesta turística.

La riqueza artesanal del municipio complementa esa oferta con productos elaborados en piel, madera y textiles que cada temporada se exhiben en vitrinas estatales.

¿Qué sigue para el turismo en Huimilpan tras Semana Santa?

El balance cierra una temporada alta que llega en un momento en que el municipio busca estabilizar sus operativos de protección civil frente a otros frentes, como la atención a incendios forestales que promedian cuatro diarios en la zona durante el estiaje.

La administración prevé mantener el dispositivo de vigilancia en cuerpos de agua hasta el cierre del puente vacacional y evaluar resultados antes de anunciar las acciones para el verano.