Ospital Carrera acusa: la SEP adelantó el fin de clases por el Mundial

Querétaro, 8 de mayo de 2026. — Cuarenta días menos de escuela. La Secretaría de Educación Pública (SEP) formalizó ayer ese recorte al adelantar el cierre del ciclo 2025-2026 al 5 de junio, con el calor extremo como argumento central.
Para el diputado local Paul Ospital Carrera, de Movimiento Ciudadano, eso no es la explicación real: el verdadero motivo es la Copa Mundial de Fútbol, y las familias queretanas que trabajan pagarán el costo sin haberlo pedido.
La decisión surgió el 7 de mayo por unanimidad en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), donde los 32 secretarios de educación estatales respaldaron la propuesta del titular federal Mario Delgado Carrillo.
El calendario original marcaba el 15 de julio como último día de clases; con el ajuste, las vacaciones arrancan 40 días antes y seis días antes de la inauguración del torneo el 11 de junio, con partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
La dependencia anunció que el plan de estudios se completará con dos semanas de reforzamiento académico del 17 al 28 de agosto.
Familias queretanas, el costo que la SEP no calculó
"El argumento es el calor, pero todos sabemos que tiene que ver con el Mundial", señaló Ospital Carrera. El legislador reconoció que en las tres entidades con sede del torneo la medida puede tener lógica por los flujos de movilidad y la logística de los partidos entre semana.
La pregunta que dejó sin respuesta: qué justificación tienen los otros 29 estados. El diputado lleva meses impulsando parques en Querétaro como exigencia en cada nuevo fraccionamiento, una línea legislativa que coloca el bienestar cotidiano en el centro del debate.
Mamá y papá trabajan.
¿Cómo afecta el recorte escolar a las familias?
Con esa frase, el legislador de MC sintetizó la realidad de millones de hogares donde ambas personas tienen empleo formal y organizan su vida conforme al calendario escolar.
La medida representa un mes adicional resolviendo cuidados, inscripciones a actividades o ajustes de turno —un golpe al bolsillo que pocas veces se calcula desde la federación.
Un año atrás, Ospital impulsó junto con la diputada Teresita Calzada la convocatoria a una sesión extraordinaria laboral para discutir la jornada de 40 horas; el argumento entonces fue el mismo: las familias trabajadoras merecen que las decisiones oficiales partan de su realidad.