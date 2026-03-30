Querétaro, 30 de marzo de 2026. — Cada fraccionamiento cerrado que se autorice en Querétaro tendría que ir acompañado de infraestructura pública de calidad — parques, áreas verdes y espacios recreativos accesibles — si prospera la iniciativa de ley que prepara el diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera.
La propuesta busca frenar un desequilibrio que el legislador considera alarmante: el ritmo al que crecen los desarrollos habitacionales privados no tiene correspondencia con la inversión en espacios públicos para la población en general.
Querétaro figura entre las entidades con mayor dinamismo inmobiliario del país, y la proliferación de privadas y fraccionamientos con bardas perimetrales, cámaras y controles de acceso se ha convertido en rasgo distintivo de su expansión urbana.
Ospital Carrera reconoció que esa tendencia responde a una necesidad legítima de seguridad familiar, pero advirtió que también evidencia un déficit estructural.
"No es normal que los espacios públicos destinados para la convivencia y recreación sean insuficientes, de baja calidad o carezcan de mantenimiento", señaló el legislador emecista ante medios en el Congreso del Estado de Querétaro.
La iniciativa, cuyos términos específicos aún no se presentan formalmente ante el pleno, plantea condicionar la aprobación de nuevos desarrollos habitacionales a la garantía de que se creará infraestructura pública proporcional.
No se trata solo de cumplir con las áreas de donación que ya exige la normativa vigente, sino de elevar el estándar: parques con equipamiento suficiente, mantenimiento comprometido y acceso sin restricciones.
Fraccionamientos cerrados en Querétaro y el déficit de espacios públicos
El diputado alertó sobre una dinámica que, a su juicio, se ha normalizado sin cuestionamiento: mientras los ayuntamientos continúan autorizando nuevos fraccionamientos y privadas, la inversión en áreas de esparcimiento abiertas no crece al mismo ritmo.
El resultado, dijo, es una ciudad que se expande hacia adentro — más muros, más accesos controlados — mientras el espacio público se rezaga.
"El desarrollo urbano debe ir de la mano del bienestar social", afirmó Ospital Carrera, quien insistió en que la calidad de vida no puede medirse únicamente por la oferta habitacional privada.
La propuesta legislativa deberá pasar por las comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación del Congreso local antes de llegar al pleno para su discusión.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado ni los municipios con mayor actividad inmobiliaria — Querétaro capital, Corregidora y El Marqués — han emitido postura sobre la iniciativa anunciada por el legislador de Movimiento Ciudadano.