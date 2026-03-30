Diputado de MC propone obligar parques públicos por cada fraccionamiento en Querétaro

Paul Ospital Carrera prepara iniciativa que vincule la aprobación de desarrollos habitacionales con inversión en espacios recreativos accesibles.

Diputado Paul Ospital Carrera de Movimiento Ciudadano propone parques obligatorios por fraccionamiento en Querétaro

Paul Ospital Carrera, diputado local de Movimiento Ciudadano, durante el anuncio de su iniciativa sobre espacios públicos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de marzo de 2026. — Cada fraccionamiento cerrado que se autorice en Querétaro tendría que ir acompañado de infraestructura pública de calidad — parques, áreas verdes y espacios recreativos accesibles — si prospera la iniciativa de ley que prepara el diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera.

La propuesta busca frenar un desequilibrio que el legislador considera alarmante: el ritmo al que crecen los desarrollos habitacionales privados no tiene correspondencia con la inversión en espacios públicos para la población en general.

Querétaro figura entre las entidades con mayor dinamismo inmobiliario del país, y la proliferación de privadas y fraccionamientos con bardas perimetrales, cámaras y controles de acceso se ha convertido en rasgo distintivo de su expansión urbana.

Ospital Carrera reconoció que esa tendencia responde a una necesidad legítima de seguridad familiar, pero advirtió que también evidencia un déficit estructural.

"No es normal que los espacios públicos destinados para la convivencia y recreación sean insuficientes, de baja calidad o carezcan de mantenimiento", señaló el legislador emecista ante medios en el Congreso del Estado de Querétaro.

La iniciativa, cuyos términos específicos aún no se presentan formalmente ante el pleno, plantea condicionar la aprobación de nuevos desarrollos habitacionales a la garantía de que se creará infraestructura pública proporcional.

No se trata solo de cumplir con las áreas de donación que ya exige la normativa vigente, sino de elevar el estándar: parques con equipamiento suficiente, mantenimiento comprometido y acceso sin restricciones.

Fraccionamientos cerrados en Querétaro y el déficit de espacios públicos

El diputado alertó sobre una dinámica que, a su juicio, se ha normalizado sin cuestionamiento: mientras los ayuntamientos continúan autorizando nuevos fraccionamientos y privadas, la inversión en áreas de esparcimiento abiertas no crece al mismo ritmo.

El resultado, dijo, es una ciudad que se expande hacia adentro — más muros, más accesos controlados — mientras el espacio público se rezaga.

"El desarrollo urbano debe ir de la mano del bienestar social", afirmó Ospital Carrera, quien insistió en que la calidad de vida no puede medirse únicamente por la oferta habitacional privada.

La propuesta legislativa deberá pasar por las comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación del Congreso local antes de llegar al pleno para su discusión.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado ni los municipios con mayor actividad inmobiliaria — Querétaro capital, Corregidora y El Marqués — han emitido postura sobre la iniciativa anunciada por el legislador de Movimiento Ciudadano.

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