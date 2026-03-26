Querétaro participa en GreenTech Americas con agenda de agua y campo sustentable

Lupita Espinosa explora proyectos de economía circular y uso eficiente del agua en el foro que reúne a especialistas de 15 países.

Participación de Querétaro en GreenTech Americas 2026 en el Centro de Congresos con expositores de tecnología hortícola

Stands de tecnología hortícola en el Querétaro Centro de Congresos durante la sexta edición del foro internacional.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de marzo de 2026. — El gobierno municipal de Querétaro explora alianzas en agricultura sustentable, economía circular y uso eficiente del agua durante la sexta edición de GreenTech Americas, foro internacional de tecnología hortícola que se celebra del 24 al 26 de marzo en el Querétaro Centro de Congresos con la participación de más de 220 empresas expositoras de 15 países. La Secretaría de Medio Ambiente representa al municipio en el encuentro.

Querétaro ha sido sede de este foro desde su primera edición en 2021, cuando el evento marcó la reactivación de la industria de reuniones en la capital tras la pandemia.

Desde entonces, la convocatoria creció de 150 empresas expositoras a más de 220 en esta edición, según los organizadores. En ese contexto, la secretaria de Medio Ambiente, Lupita Espinosa de los Reyes Ayala, informó que la prioridad del municipio es impulsar la adopción de tecnologías limpias y modelos de producción responsables que fortalezcan la resiliencia de los sectores productivos ante el cambio climático.

Durante el foro, Espinosa sostuvo reuniones con actores del sector para explorar proyectos de economía circular y soluciones basadas en la naturaleza aplicables en territorio queretano.

Los temas de mayor interés, precisó, incluyen sistemas de riego de precisión adaptados a las condiciones hídricas de la región y modelos de agricultura en ambiente controlado.

Querétaro refuerza agenda ambiental con vinculación internacional

La participación de la dependencia en GreenTech Americas se suma a la estrategia de vinculación que el municipio ha mantenido en foros ambientales durante el último año.

En abril de 2025, la propia Espinosa expuso las estrategias municipales contra el cambio climático en el Festival Müi Geo organizado por la UNAM Campus Juriquilla, donde detalló el programa Reverdecer Querétaro, enfocado en expandir áreas arboladas en delegaciones con menor cobertura vegetal.

GreenTech Americas es el único evento especializado en producción hortícola en ambiente controlado en América Latina. La edición 2026 pone énfasis en la transición hacia la agricultura digital, un modelo que integra sensores inteligentes, monitoreo remoto e inteligencia artificial para optimizar variables como humedad, temperatura y nutrientes en invernaderos. Los organizadores estiman una afluencia superior a 5 mil 800 visitantes.

¿Qué busca Querétaro en GreenTech Americas 2026?

La secretaria indicó que los encuentros sostenidos durante esta edición buscan derivar en convenios para proyectos piloto a mediano plazo, particularmente en zonas rurales y periurbanas del municipio. El evento concluye actividades este jueves a las 16:00 horas en el Centro de Congresos.

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