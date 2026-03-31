Querétaro suma siete espacios deportivos en la UAQ Campus Aeropuerto

El municipio incorpora disciplinas antes exclusivas del ámbito privado a sus espacios públicos.

Canchas de pádel y pickleball inauguradas en unidad deportiva UAQ Campus Aeropuerto Querétaro

La unidad deportiva Belén fue rehabilitada tras más de una década sin intervención, con gimnasio, cancha de fútbol y espacio de pickleball.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de marzo de 2026. — Siete espacios deportivos que no existían entraron en operación en la unidad deportiva UAC Campus Aeropuerto del municipio de Querétaro, entre ellos las primeras dos canchas públicas de flag en toda la ciudad, dos de pádel, dos de pickleball y una de fútbol siete.

La inauguración oficial estuvo a cargo del alcalde Felipe Fer Macías, y con esta apertura el municipio acumula cinco canchas de pádel y cinco de pickleball distribuidas en cuatro unidades deportivas.

La incorporación de disciplinas como el pádel y el pickleball a la oferta pública municipal responde, según el secretario del Deporte, Juan Báez, a una estrategia para acercar a los habitantes actividades que hasta ahora operaban casi exclusivamente en el circuito privado.

Antes de esta administración, ninguna de las 32 instalaciones deportivas del municipio contaba con canchas de pádel o pickleball en Querétaro.

Las cuatro canchas nuevas de pádel se ubican en Reforma Lomas, Cerrito Colorado y las dos de la UAQ Campus Aeropuerto; la quinta, en Truchuelo, ya existía previamente.

En pickleball, los espacios están en la unidad deportiva Belén, Reforma Lomas y las dos de la UAQ Campus Aeropuerto. Belén, que llevaba más de una década sin intervención, fue rehabilitada integralmente: además de la cancha de pickleball se renovó la cancha de fútbol, se convirtió un antiguo frontón en gimnasio multiusos y se instaló una de las ocho cabinas del programa Muévete.

Reforma Lomas lidera afluencia con 50 mil usuarios al mes

La unidad deportiva Reforma Lomas registra la mayor afluencia del municipio, con aproximadamente 50 mil visitantes mensuales y alrededor de 18 disciplinas activas. Báez precisó que la mayoría son academias privadas y que la única academia municipal gratuita en ese espacio es la de box.

En el extremo opuesto, el parque Venustiano Carranza —contiguo a Truchuelo y Reforma Lomas— es el de menor asistencia; funciona principalmente como área recreativa familiar con asadores, aunque cuenta con canchas de fútbol y voleibol.

Respecto a la posibilidad de sumar nuevas disciplinas, el funcionario descartó incorporaciones adicionales por el momento. No se cierra la puerta, aclaró, pero dependerá de suficiencia presupuestal futura.

¿Qué obras deportivas siguen en Querétaro para 2026?

Sobre Semana Santa y Pascua, Báez confirmó que los 32 espacios deportivos operarán sin cambios de horario, con apertura general a las 6:00 horas y cierre a las 22:00.

En materia de obras, la rehabilitación de la unidad deportiva Josefa Ortiz de Domínguez ya arrancó su primera etapa con la remodelación de las gradas del campo de béisbol. La colocación de pasto sintético iniciaría entre mayo y junio, con una conclusión estimada para julio.

La inversión de esa primera fase asciende a unos 30 millones de pesos, ejercidos por la Secretaría de Obras Públicas. En cuanto al proyecto de una unidad deportiva en el parque Bicentenario, Báez indicó que esos planes dependen exclusivamente del gobernador y el alcalde, y que por ahora no tiene retroalimentación al respecto.

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