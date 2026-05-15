Tianguis de autos abre sábados y domingos con entrada gratuita en SJR

San Juan del Río, 15 de mayo de 2026. —Entrada gratuita para peatones y costo de 100 pesos por exhibir vehículo. El Tianguis de Vehículos Verificados y Seguros de San Juan del Río amplía operación a sábados y domingos del mes de mayo en el estacionamiento del Centro Expositor de Feria, con horario de 8:00 a 17:00 horas, según informó el gobierno municipal.
El nuevo esquema busca consolidar el espacio como uno de los principales puntos de compraventa vehicular en el corredor Querétaro-Hidalgo.
El calendario sustituye la operación de viernes y sábados con la que arrancó el programa el 24 de abril, jornada en la que el acceso peatonal tuvo un costo de 10 pesos.
El gobierno municipal de San Juan del Río amplió las jornadas del tianguis vehicular a sábados y domingos del mes de mayo. rotativo.com.mx
La verificación de cada unidad continúa a cargo de personal de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), que coteja número de motor y serie contra la documentación del vehículo antes de permitir su exhibición.
El espacio se monta en el estacionamiento del acceso principal del Centro Expositor de Feria, recinto que también alberga la Feria de San Juan del Río y la Expo Automotriz que organiza la CANACO local. La administración municipal sumó un área de venta de alimentos para atender a vendedores y posibles compradores durante la jornada continua de nueve horas.
Durante el balance al 6 de mayo, el alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó en entrevista con Rotativo que los sábados —día de mayor afluencia— el tianguis ya registraba hasta 100 vehículos exhibidos por jornada.
El gobierno municipal de San Juan del Río amplió las jornadas del tianguis vehicular a sábados y domingos del mes de mayo. rotativo.com.mx
Para esta etapa, el municipio busca atraer expositores de municipios aledaños como Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Cadereyta, e incluso de entidades vecinas.
El gobierno municipal no precisó las fechas exactas de cada jornada del mes ni el tope de espacios disponibles por fin de semana, tampoco si el esquema de sábados y domingos se mantendrá después de mayo o si volverá a la operación de viernes y sábados que estuvo vigente en el arranque.
La consolidación del tianguis coincide con otras intervenciones de obra pública municipal entregadas en mayo en zonas comerciales del municipio.