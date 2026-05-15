Tianguis de autos abre sábados y domingos con entrada gratuita en SJR

Sábados y domingos de mayo en Centro Expositor; acceso peatonal gratuito y 100 pesos por unidad.

Vehículos exhibidos en el Tianguis de Autos Verificados del Centro Expositor de San Juan del Río con verificación oficial

Vendedores exhiben sus unidades en el estacionamiento del Centro Expositor con verificación previa de motor y serie.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 15 de mayo de 2026. —Entrada gratuita para peatones y costo de 100 pesos por exhibir vehículo. El Tianguis de Vehículos Verificados y Seguros de San Juan del Río amplía operación a sábados y domingos del mes de mayo en el estacionamiento del Centro Expositor de Feria, con horario de 8:00 a 17:00 horas, según informó el gobierno municipal.

El nuevo esquema busca consolidar el espacio como uno de los principales puntos de compraventa vehicular en el corredor Querétaro-Hidalgo.

El calendario sustituye la operación de viernes y sábados con la que arrancó el programa el 24 de abril, jornada en la que el acceso peatonal tuvo un costo de 10 pesos.

Veh\u00edculos exhibidos en el Tianguis de Autos Verificados del Centro Expositor de San Juan del R\u00edo con verificaci\u00f3n oficial El gobierno municipal de San Juan del Río amplió las jornadas del tianguis vehicular a sábados y domingos del mes de mayo. rotativo.com.mx

La verificación de cada unidad continúa a cargo de personal de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), que coteja número de motor y serie contra la documentación del vehículo antes de permitir su exhibición.

El espacio se monta en el estacionamiento del acceso principal del Centro Expositor de Feria, recinto que también alberga la Feria de San Juan del Río y la Expo Automotriz que organiza la CANACO local. La administración municipal sumó un área de venta de alimentos para atender a vendedores y posibles compradores durante la jornada continua de nueve horas.

Durante el balance al 6 de mayo, el alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó en entrevista con Rotativo que los sábados —día de mayor afluencia— el tianguis ya registraba hasta 100 vehículos exhibidos por jornada.

Veh\u00edculos exhibidos en el Tianguis de Autos Verificados del Centro Expositor de San Juan del R\u00edo con verificaci\u00f3n oficial El gobierno municipal de San Juan del Río amplió las jornadas del tianguis vehicular a sábados y domingos del mes de mayo. rotativo.com.mx

Para esta etapa, el municipio busca atraer expositores de municipios aledaños como Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Cadereyta, e incluso de entidades vecinas.

El gobierno municipal no precisó las fechas exactas de cada jornada del mes ni el tope de espacios disponibles por fin de semana, tampoco si el esquema de sábados y domingos se mantendrá después de mayo o si volverá a la operación de viernes y sábados que estuvo vigente en el arranque.

La consolidación del tianguis coincide con otras intervenciones de obra pública municipal entregadas en mayo en zonas comerciales del municipio.

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