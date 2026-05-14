Querétaro concentra 72% de los 279 MW de data centers de México

Mauricio Kuri tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación Mexicana de Data Centers.

Mauricio Kuri toma protesta a nueva mesa directiva de Asociación Mexicana de Data Centers en Querétaro 2026

Mauricio Kuri toma protesta a nueva mesa directiva de Asociación Mexicana de Data Centers en Querétaro 2026.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 14 de mayo de 2026. — Querétaro concentra el 72% de los 279 megawatts (MW) de data centers que operan en México, una cifra que coloca al estado como el principal hub nacional del sector y uno de los referentes en América Latina.

El dato fue revelado por el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Data Centers, Juan Carlos Mondragón, durante la toma de protesta de la mesa directiva 2026-2028 a cargo del gobernador Mauricio Kuri González.

En la entidad se construyen 181 MW adicionales y el sector proyecta superar los mil 300 MW instalados hacia 2031. En la industria, los megawatts instalados funcionan como medida de capacidad eléctrica disponible para operar infraestructura digital.

El nombramiento se da en un ciclo de fuerte tracción de capital tecnológico en el estado. Querétaro acumula 128 proyectos de inversión por 20 mil 600 millones de dólares dentro del Portafolio para la Prosperidad Compartida del gobierno federal, según lo reveló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la primera sesión del Comité Promotor de Inversiones del Estado en febrero.

Mauricio Kuri toma protesta a nueva mesa directiva de Asociaci\u00f3n Mexicana de Data Centers en Quer\u00e9taro 2026 Querétaro concentra 72% de los 279 MW de data centers que operan en México con 181 MW adicionales en construcción. rotativo.com.mx

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, defendió el modelo bajo el cual operan las inversiones del sector. Como postura oficial de SEDESU frente a las críticas por consumo hídrico y energético, sostuvo que "un Data Center de mediano tamaño no requiere más agua que un hotel, un hospital o un edificio corporativo de oficinas".

Data centers proyectan multiplicar capacidad instalada en Querétaro

Mondragón se comprometió a brindar acompañamiento a las 160 empresas que integran el ecosistema y recordó que el sector ha crecido desde 2019 al amparo de una alianza entre iniciativa privada, academia y gobierno estatal.

El comportamiento del sector se inscribe en un ciclo más amplio de inversión empresarial: el municipio de Querétaro cerró 2025 con más de 9 mil 300 mdp por apertura de nuevos negocios, un crecimiento del 83% respecto al ejercicio previo.

Mauricio Kuri toma protesta a nueva mesa directiva de Asociaci\u00f3n Mexicana de Data Centers en Quer\u00e9taro 2026 Querétaro concentra 72% de los 279 MW de data centers que operan en México con 181 MW adicionales en construcción. rotativo.com.mx

En la ceremonia participó también el consejero de la Cámara México-Israel de Comercio e Industria y representante del Comité de Inversiones del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Javier Sánchez, quien planteó que la cooperación con Israel puede traducirse en proyectos transformadores para la industria.

El crecimiento del ecosistema tecnológico estatal se enmarca en un corredor donde empresas como Abbott, Siemens, Safran y Valeo mantienen operación activa y reclutamiento sostenido.

¿Quién integra la nueva mesa directiva 2026-2028?

Mondragón asume la presidencia de la Asociación con Adriana Rivera Cerecedo como directora ejecutiva y releva a Amet Novillo, presidente saliente. La nueva mesa directiva representa al sector durante los próximos dos años.

La Asociación no detalló el monto agregado que las 160 empresas han invertido en el estado desde 2019 ni el calendario específico de entrada en operación de los 181 MW en construcción.

gobiernomauricio kurifelifer maciassedesuempresas

Reciente

Iván Escalante Ruiz reporta baja de precios en huevo, pollo y frijol de la canasta PACIC en mañanera de Sheinbaum
San Juan del Río

Bajan huevo, pollo y frijol de canasta PACIC

Profeco confirma reducciones en siete productos esenciales; la canasta de 24 artículos se mantiene en 910 pesos.

Diputado Guillermo Vega Guerrero preside sesión de la Comisión de Justicia donde se reformó la declaratoria del Código Nacional Civil en Querétaro
Legislatura

Aplazan justicia oral civil en Querétaro

Comisión que preside Vega Guerrero reforma declaratoria y prepara nuevo calendario tras advertencia del Tribunal Superior.

Camioneta pick up con placas del Estado de México y Volkswagen accidentados en Boulevard Hidalgo con árbol del camellón derribado en San Juan del Río
San Juan del Río

Pick up huye tras derribar árbol en SJR

Pick up del Edomex impactó a un Volkswagen en Boulevard Hidalgo y se retiró sin que autoridades de tránsito acudieran.

Vehículo eléctrico de transporte gratuito en parada del Centro Histórico de Querétaro durante operativo previo de movilidad
Querétaro

Transporte eléctrico para Centro Histórico en verano

El alcalde detalla que el sistema operará en coordinación con la Agencia de Movilidad estatal y se conectará con Qrobús.