Querétaro concentra 72% de los 279 MW de data centers de México

Querétaro, 14 de mayo de 2026. — Querétaro concentra el 72% de los 279 megawatts (MW) de data centers que operan en México, una cifra que coloca al estado como el principal hub nacional del sector y uno de los referentes en América Latina.

El dato fue revelado por el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Data Centers, Juan Carlos Mondragón, durante la toma de protesta de la mesa directiva 2026-2028 a cargo del gobernador Mauricio Kuri González.

En la entidad se construyen 181 MW adicionales y el sector proyecta superar los mil 300 MW instalados hacia 2031. En la industria, los megawatts instalados funcionan como medida de capacidad eléctrica disponible para operar infraestructura digital.

El nombramiento se da en un ciclo de fuerte tracción de capital tecnológico en el estado. Querétaro acumula 128 proyectos de inversión por 20 mil 600 millones de dólares dentro del Portafolio para la Prosperidad Compartida del gobierno federal, según lo reveló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la primera sesión del Comité Promotor de Inversiones del Estado en febrero.

Querétaro concentra 72% de los 279 MW de data centers que operan en México con 181 MW adicionales en construcción. rotativo.com.mx

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, defendió el modelo bajo el cual operan las inversiones del sector. Como postura oficial de SEDESU frente a las críticas por consumo hídrico y energético, sostuvo que "un Data Center de mediano tamaño no requiere más agua que un hotel, un hospital o un edificio corporativo de oficinas".

Data centers proyectan multiplicar capacidad instalada en Querétaro

Mondragón se comprometió a brindar acompañamiento a las 160 empresas que integran el ecosistema y recordó que el sector ha crecido desde 2019 al amparo de una alianza entre iniciativa privada, academia y gobierno estatal.

El comportamiento del sector se inscribe en un ciclo más amplio de inversión empresarial: el municipio de Querétaro cerró 2025 con más de 9 mil 300 mdp por apertura de nuevos negocios, un crecimiento del 83% respecto al ejercicio previo.

Querétaro concentra 72% de los 279 MW de data centers que operan en México con 181 MW adicionales en construcción. rotativo.com.mx

En la ceremonia participó también el consejero de la Cámara México-Israel de Comercio e Industria y representante del Comité de Inversiones del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Javier Sánchez, quien planteó que la cooperación con Israel puede traducirse en proyectos transformadores para la industria.

El crecimiento del ecosistema tecnológico estatal se enmarca en un corredor donde empresas como Abbott, Siemens, Safran y Valeo mantienen operación activa y reclutamiento sostenido.

¿Quién integra la nueva mesa directiva 2026-2028?

Mondragón asume la presidencia de la Asociación con Adriana Rivera Cerecedo como directora ejecutiva y releva a Amet Novillo, presidente saliente. La nueva mesa directiva representa al sector durante los próximos dos años.

La Asociación no detalló el monto agregado que las 160 empresas han invertido en el estado desde 2019 ni el calendario específico de entrada en operación de los 181 MW en construcción.