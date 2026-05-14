BLOQUE acumula 2,600 proyectos de emprendedores en Querétaro, la mayoría son jóvenes

Querétaro, 14 de mayo de 2026. — Dos mil 600 proyectos de emprendedores han quedado registrados en el Centro de Innovación BLOQUE del municipio de Querétaro y la gran mayoría corresponde a jóvenes, informó este miércoles el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.
El alcalde abrió la puerta a quien quiera animarse a echar a andar un negocio o una empresa desde la plataforma municipal, y colocó la apuesta por la juventud emprendedora junto al rescate de unidades deportivas como los dos frentes activos para ese sector dentro de su administración.
"Hoy estamos abriendo la puerta a los chavos para que quien quiera animarse a echar a andar un negocio, una empresa, lo pueda hacer en el municipio de Querétaro", dijo Macías Olvera al ser cuestionado sobre los proyectos en curso para los jóvenes durante este 2026.
El alcalde caracterizó la inversión en emprendimiento como la "gran inversión" actual del área de desarrollo económico y vinculó ese eje con la oferta deportiva municipal, donde aseguró que su gobierno ha rescatado unidades "como nunca antes".
Apuesta al deporte como segundo eje juvenil
La administración municipal ha mantenido a BLOQUE como su vehículo principal de articulación con el ecosistema tecnológico y emprendedor.
La cuarta generación del programa de emprendimiento gratuito se abrió a inscripciones del 5 al 23 de enero con la meta declarada de captar 900 proyectos en cuatro etapas de desarrollo.
La incubadora ya había sido el espacio donde se cerraron, en diciembre de 2024, acuerdos de capacitación con Microsoft para 2 mil 600 personas en habilidades digitales e inteligencia artificial.
¿Cuántos proyectos concluyeron la incubación?
Felifer Macías no precisó cuántos de los 2 mil 600 proyectos registrados completaron las etapas de incubación, cuántos derivaron en empresas formales constituidas ni cuántos siguen activos al cierre del primer trimestre de 2026.
La administración tampoco detalló el porcentaje exacto que corresponde a emprendedores menores de 30 años. El dato se suma al impulso que el municipio buscó en abril pasado en la Feria Hannover Messe 2026, donde Macías Olvera reportó compromisos por más de 2 mil millones de pesos y más de 900 empleos directos, con énfasis en plazas para jóvenes que buscan integrarse al mercado formal.
La administración complementó la estrategia juvenil con la entrega final del programa Conectados, que cerró con 4 mil 918 computadoras portátiles repartidas en las siete delegaciones de la capital.
El alcalde adelantó que tanto la línea de emprendimiento como la inversión en infraestructura deportiva continuarán activas durante el resto del ejercicio.