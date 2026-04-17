4 mil 918 computadoras entregadas: Querétaro capital cierra el programa Conectados

Municipio distribuye dos mil 500 portátiles en el acto final con alcance estimado de 20 mil personas.

Entrega de computadoras portátiles del programa Conectados en Querétaro capital durante el acto de cierre con Felifer Macías, abril 2026

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante el acto de cierre del programa Conectados con la entrega de dos mil 500 computadoras portátiles.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de abril de 2026. —Cuatro mil 918 computadoras portátiles acumula el programa Conectados del municipio de Querétaro tras la entrega final de dos mil 500 equipos encabezada por el presidente municipal Felifer Macías. La iniciativa, dirigida a estudiantes, emprendedores y personas con actividad económica, social o deportiva, busca acortar la brecha digital entre la población de la capital del estado.

Entrega de computadoras port\u00e1tiles del programa Conectados en Quer\u00e9taro capital durante el acto de cierre con Felifer Mac\u00edas, abril 2026 Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante el acto de cierre del programa Conectados con la entrega de dos mil 500 computadoras portátiles. rotativo.com.mx

La distribución de la entrega final abarcó las siete delegaciones municipales con diferencias marcadas entre sí. Santa Rosa Jáuregui concentró la mayor cobertura con 924 beneficiarios, seguida de Félix Osores Sotomayor con 875 y Josefa Vergara y Hernández con 864.

Epigmenio González registró 860 beneficiados, Centro Histórico 659 y Felipe Carrillo Puerto 579. Villa Cayetano Rubio cerró el reparto con 157 equipos, la cifra más baja de las siete demarcaciones. El gobierno municipal no informó los criterios de priorización entre delegaciones.

Entrega de computadoras port\u00e1tiles del programa Conectados en Quer\u00e9taro capital durante el acto de cierre con Felifer Mac\u00edas, abril 2026 Beneficiarios del programa Conectados reciben computadoras portátiles; el acumulado total del programa llegó a cuatro mil 918 equipos. rotativo.com.mx

El secretario de Desarrollo Social, Pepe Ojeda, explicó que el objetivo del programa es facilitar el acceso a la tecnología para fortalecer la formación y reducir desigualdades en la calidad de vida de los queretanos.

Entrega de computadoras port\u00e1tiles del programa Conectados en Quer\u00e9taro capital durante el acto de cierre con Felifer Mac\u00edas, abril 2026 Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante el acto de cierre del programa Conectados con la entrega de dos mil 500 computadoras portátiles. rotativo.com.mx

La administración estima que el alcance real supera el número de equipos entregados, dado que varios integrantes de un hogar pueden usar una misma computadora, lo que extiende el impacto a más de 20 mil personas.

"La tecnología; una computadora, una tableta, ya no debe de ser un lujo", sostuvo Felifer Macías durante el acto de cierre, al justificar la decisión de apostar por un programa de esta escala. El alcalde vinculó la entrega directamente a las exigencias del mercado laboral actual y a las necesidades de quienes tienen un negocio propio.

Entrega de computadoras port\u00e1tiles del programa Conectados en Quer\u00e9taro capital durante el acto de cierre con Felifer Mac\u00edas, abril 2026 Beneficiarios del programa Conectados reciben computadoras portátiles; el acumulado total del programa llegó a cuatro mil 918 equipos. rotativo.com.mx

El gobierno municipal no precisó si el programa tendrá continuidad en el siguiente ejercicio presupuestal ni bajo qué condiciones podrán acceder nuevos beneficiarios que no recibieron equipo en esta etapa.

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