La coincidencia en tribuna expuso un malestar que el Cabildo ya tenía detectado pero que hasta ahora no se había traducido en instrucción ejecutiva. El padrón municipal supera las 8 mil licencias activas, de las cuales aproximadamente 5 mil 500 corresponden a giros comerciales de riesgo bajo y medio, según datos que la Dirección de Ingresos compartió en febrero pasado.

Ese universo es el que la propuesta busca aligerar, al diferenciarlo de los comercios de alto riesgo que sí requieren revisión periódica específica.

El trámite que se extiende hasta seis horas

La regidora Norma Angélica Díaz Martínez fue la más directa al describir la carga operativa que el procedimiento actual impone al solicitante.

"No es una hora, presidente, no son dos horas las que uno pasa haciendo este trámite. A mí en lo particular me tocó y pasé seis horas queriendo hacer este trámite", relató ante el pleno, en su papel de portavoz de los comerciantes que han acudido a la instancia municipal. La edil pidió reforzar al personal asignado y aplicar criterios uniformes entre los funcionarios que dictaminan cada expediente.

La propuesta: acreditar una sola vez por administración

Camacho Ramírez planteó que la exigencia anual genera una carga desproporcionada para los comercios que ya acreditaron cumplimiento en ejercicios previos y no han modificado sus condiciones operativas.

"Debemos apoyarlos no pidiéndoles un gran requisito", propuso, al sugerir que el primer año de la administración se obtenga el visto bueno y el resto del trienio queden exentos los establecimientos que no presenten cambios. También pidió analizar el requisito de capacitación en primeros auxilios, al considerarlo innecesario para todos los giros comerciales.

El regidor Arturo Javier Calvario Ramírez, presidente de la Comisión de Comercio, confirmó que el tema ya se analizaba internamente junto con la regidora Ana Paula Higuera Laris y el regidor Gilberto Edmundo Ugalde de Alba.

"Es un gasto que en estas situaciones económicas tan complicadas estamos imponiéndole a los pequeños comerciantes que no tienen giros de alto riesgo", sostuvo, al anticipar que la comisión citará al director de Protección Civil para cuestionar la vigencia del dictamen anual y evaluar su ampliación.

Criterios desiguales: el punto que plantea el síndico

El síndico Landeras Layseca sumó una observación distinta: la falta de uniformidad en los criterios aplicados por Protección Civil entre un comercio y otro.

Citó como ejemplo una pista de go-karts instalada en el estacionamiento de una tienda de autoservicio en la zona Oriente, frente a oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a la que se otorgó permiso pese a no contar con las medidas mínimas de seguridad; y comercios en vía pública con tanques de gas que operan sin las mismas exigencias que se imponen a establecimientos fijos con mayor infraestructura.

"Para algunas personas es muy flexible por parte de los vistos buenos de Protección Civil y para otros tantos es demasiado estricto", planteó el síndico, al pedir que la revisión no se limite al plazo del trámite sino que alcance los criterios técnicos que se aplican.

Propuso además que la capacitación en primeros auxilios se resuelva el mismo día en que la persona la toma, en lugar de obligarla a regresar por la constancia.

La respuesta del alcalde

Cabrera Valencia cerró el bloque con un pronunciamiento sobre la cultura de la seguridad humana que ha impulsado su administración, y reconoció que después de tres ejercicios fiscales aplicando el mismo esquema es momento de revisar la carga administrativa sin relajar las obligaciones de fondo.

"No puede ser para el 2027, nos ponemos a trabajar en eso", instruyó ante el pleno. Giró indicaciones a la Secretaría del Ayuntamiento para que la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Gobierno y la dirección de Protección Civil trabajen de inmediato en propuestas concretas.

La instrucción se da en un contexto en el que el municipio ha venido reforzando la cultura de protección civil desde la administración pasada, con capacitaciones obligatorias en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP).

La revisión anunciada buscará diferenciar la exigencia técnica entre giros de bajo y alto riesgo sin comprometer los protocolos de seguridad humana vigentes.

¿Qué sigue para el pequeño comercio sanjuanense?

La Jefatura de Gabinete deberá presentar al Cabildo la propuesta operativa que resulte del trabajo con Protección Civil. Cualquier modificación a la Ley de Protección Civil del estado exige pasos legislativos adicionales, pero los ajustes administrativos sobre tiempos de atención, criterios uniformes y simplificación de requisitos están al alcance directo del municipio.

El refrendo de licencias municipales cerró su periodo de beneficio fiscal en marzo pasado; el próximo ciclo de revalidación arranca en enero de 2027, fecha en la que se espera que las nuevas reglas entren en vigor.