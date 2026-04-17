Querétaro, 17 de abril de 2026. —Cuatro mil 918 computadoras portátiles acumula el programa Conectados del municipio de Querétaro tras la entrega final de dos mil 500 equipos encabezada por el presidente municipal Felifer Macías. La iniciativa, dirigida a estudiantes, emprendedores y personas con actividad económica, social o deportiva, busca acortar la brecha digital entre la población de la capital del estado.
Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante el acto de cierre del programa Conectados con la entrega de dos mil 500 computadoras portátiles. rotativo.com.mx
La distribución de la entrega final abarcó las siete delegaciones municipales con diferencias marcadas entre sí. Santa Rosa Jáuregui concentró la mayor cobertura con 924 beneficiarios, seguida de Félix Osores Sotomayor con 875 y Josefa Vergara y Hernández con 864.
Epigmenio González registró 860 beneficiados, Centro Histórico 659 y Felipe Carrillo Puerto 579. Villa Cayetano Rubio cerró el reparto con 157 equipos, la cifra más baja de las siete demarcaciones. El gobierno municipal no informó los criterios de priorización entre delegaciones.
Beneficiarios del programa Conectados reciben computadoras portátiles; el acumulado total del programa llegó a cuatro mil 918 equipos. rotativo.com.mx
El secretario de Desarrollo Social, Pepe Ojeda, explicó que el objetivo del programa es facilitar el acceso a la tecnología para fortalecer la formación y reducir desigualdades en la calidad de vida de los queretanos.
Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante el acto de cierre del programa Conectados con la entrega de dos mil 500 computadoras portátiles. rotativo.com.mx
La administración estima que el alcance real supera el número de equipos entregados, dado que varios integrantes de un hogar pueden usar una misma computadora, lo que extiende el impacto a más de 20 mil personas.
"La tecnología; una computadora, una tableta, ya no debe de ser un lujo", sostuvo Felifer Macías durante el acto de cierre, al justificar la decisión de apostar por un programa de esta escala. El alcalde vinculó la entrega directamente a las exigencias del mercado laboral actual y a las necesidades de quienes tienen un negocio propio.
Beneficiarios del programa Conectados reciben computadoras portátiles; el acumulado total del programa llegó a cuatro mil 918 equipos. rotativo.com.mx
El gobierno municipal no precisó si el programa tendrá continuidad en el siguiente ejercicio presupuestal ni bajo qué condiciones podrán acceder nuevos beneficiarios que no recibieron equipo en esta etapa.