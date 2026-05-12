Obra Peñuelas cerrará seis meses antes de lo previsto en Querétaro

Querétaro, 12 de mayo de 2026. —Seis meses. Esa es la diferencia entre el calendario original de la obra hidrosanitaria más grande emprendida por el municipio en la cuenca de Peñuelas y la fecha real de entrega.
El alcalde de Querétaro Capital, Felifer Macías Olvera, confirmó este martes que la intervención, programada para 14 o 15 meses, cerrará entre agosto y septiembre de este año. La capacidad de captación pluvial ya alcanza 120 metros cúbicos por segundo y la bolsa de contingencia de 35 millones de pesos del año pasado permanece intacta para la temporada entrante.
El arranque de la obra fue en diciembre pasado. Cinco meses después, los reportes técnicos del municipio indican que las lluvias recientes circularon por la red sin desbordamientos ni afectaciones a viviendas en las zonas intervenidas, según expuso el alcalde durante la conferencia de prensa de este martes.
"Tenemos una bolsa de 35 millones, no fue necesario buscar ese recurso", precisó Macías Olvera. El alcalde se refirió al fondo de contingencia activado tras las lluvias del 22 de agosto del año pasado, cuando el escenario meteorológico se mantuvo dentro de la capacidad de respuesta operativa. El recurso queda disponible como reserva activa durante la temporada de lluvias entrante.
Los trabajos complementarios en distintos puntos de la ciudad alcanzaron una reducción de entre 60% y 70% en la velocidad del escurrimiento, según el reporte municipal. El alcalde matizó cualquier triunfalismo. "Retar a la naturaleza es un gran error", sostuvo.
Qué falta para el cierre total de la obra Peñuelas
Restan los acabados de calles completas con todos sus componentes urbanos, además de los dos sectores de drenes complementarios de la cuenca. La parte más grande de captación, según el alcalde, ya está terminada.
Los equipos técnicos municipales tienen instrucciones de limpieza inmediata después de cada precipitación, esquema que el presidente municipal ha repetido en redes sociales durante las últimas semanas.
¿Qué pasa con la bolsa de contingencia pluvial?
Los 35 millones de pesos no se gastaron durante la temporada de lluvias 2025 porque las afectaciones se contuvieron con personal y maquinaria operativa estándar. La administración informará de forma paulatina los avances restantes hasta la entrega final, prevista para agosto.
La intervención forma parte del paquete conjunto estatal-municipal de bordos Cuates, calle Obreros y obras complementarias por más de 800 millones de pesos en infraestructura hidráulica para prevenir inundaciones en la capital.