Obra Peñuelas cerrará seis meses antes de lo previsto en Querétaro

El alcalde reporta capacidad pluvial casi completa y bolsa de contingencia íntegra previo al temporal.

Obra hidrosanitaria en la cuenca de Peñuelas avanza hacia su cierre total en Querétaro Capital

Los trabajos complementarios redujeron entre 60% y 70% la velocidad del escurrimiento en zonas intervenidas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de mayo de 2026. —Seis meses. Esa es la diferencia entre el calendario original de la obra hidrosanitaria más grande emprendida por el municipio en la cuenca de Peñuelas y la fecha real de entrega.

El alcalde de Querétaro Capital, Felifer Macías Olvera, confirmó este martes que la intervención, programada para 14 o 15 meses, cerrará entre agosto y septiembre de este año. La capacidad de captación pluvial ya alcanza 120 metros cúbicos por segundo y la bolsa de contingencia de 35 millones de pesos del año pasado permanece intacta para la temporada entrante.

El arranque de la obra fue en diciembre pasado. Cinco meses después, los reportes técnicos del municipio indican que las lluvias recientes circularon por la red sin desbordamientos ni afectaciones a viviendas en las zonas intervenidas, según expuso el alcalde durante la conferencia de prensa de este martes.

"Tenemos una bolsa de 35 millones, no fue necesario buscar ese recurso", precisó Macías Olvera. El alcalde se refirió al fondo de contingencia activado tras las lluvias del 22 de agosto del año pasado, cuando el escenario meteorológico se mantuvo dentro de la capacidad de respuesta operativa. El recurso queda disponible como reserva activa durante la temporada de lluvias entrante.

Los trabajos complementarios en distintos puntos de la ciudad alcanzaron una reducción de entre 60% y 70% en la velocidad del escurrimiento, según el reporte municipal. El alcalde matizó cualquier triunfalismo. "Retar a la naturaleza es un gran error", sostuvo.

Qué falta para el cierre total de la obra Peñuelas

Restan los acabados de calles completas con todos sus componentes urbanos, además de los dos sectores de drenes complementarios de la cuenca. La parte más grande de captación, según el alcalde, ya está terminada.

Los equipos técnicos municipales tienen instrucciones de limpieza inmediata después de cada precipitación, esquema que el presidente municipal ha repetido en redes sociales durante las últimas semanas.

¿Qué pasa con la bolsa de contingencia pluvial?

Los 35 millones de pesos no se gastaron durante la temporada de lluvias 2025 porque las afectaciones se contuvieron con personal y maquinaria operativa estándar. La administración informará de forma paulatina los avances restantes hasta la entrega final, prevista para agosto.

La intervención forma parte del paquete conjunto estatal-municipal de bordos Cuates, calle Obreros y obras complementarias por más de 800 millones de pesos en infraestructura hidráulica para prevenir inundaciones en la capital.

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