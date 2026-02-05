Querétaro, 5 de febrero de 2026. —La defensa de la soberanía nacional debe estar por encima de cualquier diferencia partidista o ideológica, advirtió el gobernador Mauricio Kuri González al expresar un respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a presiones provenientes del extranjero.

Durante la ceremonia por el 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución, celebrada en el Teatro de la República, el mandatario estatal pidió cerrar filas como país y rechazar cualquier tipo de imposición externa.

El pronunciamiento ocurre en un contexto de crecientes tensiones entre México y Estados Unidos, particularmente por temas arancelarios y migratorios que han marcado la agenda bilateral en las últimas semanas.

Kuri González fue enfático al señalar que las decisiones sobre la política interior corresponden únicamente a las y los mexicanos, un principio que, según dijo, no está sujeto a negociación.

"No está sola", expresó el gobernador en un mensaje dirigido directamente a la presidenta de la República, al asegurar que Querétaro acompaña al gobierno federal para avanzar en medio de las dificultades actuales.

Autoridades de los tres niveles de gobierno participaron en el acto conmemorativo en el recinto histórico.

Con esas palabras, Kuri González se sumó a las voces de mandatarios estatales que han manifestado solidaridad institucional ante los retos internacionales.

El mandatario queretano también sostuvo que el bienestar del país requiere un frente común entre gobiernos de todos los niveles y la sociedad.

Actuar con firmeza para proteger los intereses nacionales, indicó, demanda responsabilidad y coordinación institucional, más allá de colores políticos.

Constitución como símbolo de independencia y soberanía

Kuri González aprovechó la conmemoración para reiterar que la Carta Magna representa la base de la vida pública y un símbolo de la independencia de México.

En ese sentido, subrayó que el aniversario de la Constitución debe servir para reafirmar el compromiso con la soberanía y la unidad nacional, valores que consideró vigentes ante el panorama internacional.

La ceremonia oficial se llevó a cabo en el Teatro de la República, recinto histórico donde fue promulgada la Constitución de 1917, ubicado en el Centro Histórico de Querétaro.

El evento reunió a autoridades de los tres niveles de gobierno en un acto que, este año, cobró un significado particular por las tensiones diplomáticas que enfrenta el país.