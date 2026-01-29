Querétaro, 29 de enero de 2026. - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitará Querétaro el próximo 5 de febrero para encabezar el evento protocolario por el aniversario de la Constitución Mexicana, según confirmó el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño.

El acto se realizará al mediodía en la capital del estado y reunirá a representantes de los tres poderes de la Unión, gobernadores, legisladores federales y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La conmemoración constitucional se celebra cada año en Querétaro debido a que fue en esta entidad donde se promulgó la Carta Magna en 1917.

El evento es organizado directamente por la Secretaría de Gobernación, mientras que el gobierno estatal mantiene labores de coordinación para garantizar que el acto se desarrolle sin contratiempos.

"Sí, de hecho estamos en coordinación. La semana pasada ya tuvimos una reunión con el área de Gobernación y haremos el mismo operativo que normalmente se hace en la zona", señaló Gudiño durante una entrevista.

El funcionario precisó que se replicará el esquema de seguridad implementado en años anteriores para este tipo de ceremonias oficiales.

La lista de invitados al evento protocolario incluye senadores, diputados federales, ministros de la Corte, gobernadores y otros funcionarios de alto nivel, cuya confirmación de asistencia corresponde directamente a la autoridad federal.

El secretario de Gobierno indicó que la visita de Sheinbaum a Querétaro se limitará, hasta el momento, al acto del 5 de febrero.

Operativo de seguridad para visita de Sheinbaum en Querétaro

"Viene la presidenta a un evento protocolario, donde estarán también los poderes aquí en Querétaro y nosotros estaremos coadyuvando y coordinándonos con ellos para que el evento se lleve en paz", explicó el titular de la Secretaría de Gobierno.

La dependencia estatal trabaja en conjunto con autoridades federales desde la semana pasada para afinar los detalles logísticos.

Eric Gudiño aseguró que durante los próximos días continuarán las reuniones de trabajo entre ambos órdenes de gobierno. El objetivo es replicar el protocolo que se aplica anualmente en la zona donde se realiza la conmemoración constitucional, garantizando condiciones óptimas de seguridad para todos los asistentes al evento oficial.

Hasta el cierre de esta edición, no se han anunciado actividades adicionales de la presidenta Sheinbaum en Querétaro más allá del acto protocolario programado para el mediodía del 5 de febrero.