El Marqués, 13 de marzo de 2026. —Un hombre perdió la vida tras una riña al interior de un domicilio en la colonia La Pradera, municipio de El Marqués.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primer respondiente al lugar, donde confirmaron que la víctima presentaba lesiones y ya no tenía signos vitales. De inmediato se activaron protocolos de búsqueda del presunto agresor.
El incidente se originó por una llamada a la línea de emergencias que alertó sobre una riña con lesiones graves en la zona. Al arribar, los agentes municipales aseguraron el domicilio y acordonaron el perímetro para preservar la escena.
Personal de seguridad inició la recopilación de testimonios entre vecinos y personas presentes para reconstruir la secuencia de los hechos. De forma simultánea, se desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero del responsable, cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades.
La Fiscalía General del Estado recibió aviso y envió elementos de la Dirección de Investigación del Delito al sitio. Peritos en criminalística realizaron el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente y esclarecer las circunstancias del homicidio.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima ni del presunto responsable, quien se encuentra prófugo tras los hechos. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de El Marqués mantiene activos los protocolos de búsqueda.