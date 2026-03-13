Riña en domicilio deja un hombre muerto en colonia La Pradera, El Marqués

Policía municipal acordonó la zona y la Fiscalía integra carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.

Elementos de seguridad pública acordonan domicilio tras riña mortal en La Pradera, El Marqués

Policía municipal de El Marqués acudió como primer respondiente al domicilio en La Pradera.

Foto: SSPM El Marqués.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

El Marqués, 13 de marzo de 2026. —Un hombre perdió la vida tras una riña al interior de un domicilio en la colonia La Pradera, municipio de El Marqués.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primer respondiente al lugar, donde confirmaron que la víctima presentaba lesiones y ya no tenía signos vitales. De inmediato se activaron protocolos de búsqueda del presunto agresor.

El incidente se originó por una llamada a la línea de emergencias que alertó sobre una riña con lesiones graves en la zona. Al arribar, los agentes municipales aseguraron el domicilio y acordonaron el perímetro para preservar la escena.

Personal de seguridad inició la recopilación de testimonios entre vecinos y personas presentes para reconstruir la secuencia de los hechos. De forma simultánea, se desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero del responsable, cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades.

La Fiscalía General del Estado recibió aviso y envió elementos de la Dirección de Investigación del Delito al sitio. Peritos en criminalística realizaron el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente y esclarecer las circunstancias del homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima ni del presunto responsable, quien se encuentra prófugo tras los hechos. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de El Marqués mantiene activos los protocolos de búsqueda.

sucesos seguridad criminalidad gobierno

Reciente

Entrega de tarjetas del programa El Extra a beneficiarios en el municipio de Querétaro 2026
Querétaro

Solo 20 mil de 84 mil solicitantes acceden a El Extra en Querétaro

Secretaría de Desarrollo Social busca alcanzar 50 mil beneficiarios pero sin fecha definida.

Conferencia de resultados del programa de fortalecimiento familiar en el municipio de Querétaro 2025
Querétaro

Programa de fortalecimiento familiar sumó 39,957 beneficiarios en Querétaro

Instituto Municipal de la Familia realizó 1,527 acciones en 399 colonias durante 2025.

Paciente recibe atención oftalmológica durante jornada quirúrgica de catarata del IMSS en Querétaro 2026
Querétaro

IMSS Querétaro opera de cataratas a 121 pacientes en segunda jornada de 2026

Intervenciones ambulatorias reducen lista de espera y mejoran calidad de vida de adultos mayores derechohabientes.

Marco Del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, habla sobre cadena de suministro y Medio Oriente
Querétaro

Conflicto en Medio Oriente elevaría costos logísticos para empresas de Querétaro

Secretario de Desarrollo Sustentable descarta impacto comercial directo con Irán pero alerta sobre rutas de carga internacional.