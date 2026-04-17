San Juan del Río, 17 de abril de 2026. —Cuatro documentos en regla, presencia de la Fiscalía General del Estado y costo de exhibición de 100 pesos por unidad: esas son las condiciones del Tianguis de Vehículos Verificados y Seguros que el gobierno municipal de San Juan del Río pondrá en marcha el próximo viernes 24 de abril en el estacionamiento del acceso principal del Centro Expositor. El espacio funcionará los viernes y sábado, de 8 a 17 horas, con acceso al público de 10 pesos.
La iniciativa responde a una demanda documentada en municipios del corredor Querétaro-Hidalgo, donde la compraventa informal de autos usados ha derivado en frecuentes conflictos por unidades con reporte de robo o documentación irregular. El municipio no precisó el número de espacios disponibles para expositores ni si existe un límite de vehículos por jornada, datos que la dependencia no informó al momento del anuncio. El proyecto es operado directamente por el Gobierno Municipal de San Juan del Río, que ha buscado articular acciones de seguridad pública con servicios de proximidad ciudadana durante el trienio 2024-2027.
La verificación de cada unidad estará a cargo de personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Fiscalía General del Estado, quienes revisarán número de motor y serie, comprobando que coincidan con factura, tarjeta de circulación y hoja de verificación vehicular. Para quien vende, los documentos recomendados son factura original, tarjeta de circulación vigente, comprobantes de tenencias y refrendos de los últimos cinco años, verificación vehicular al corriente e historial de servicios. Quien compra debe prestar atención a motor, transmisión y suspensión, además de la coherencia entre los números de identificación y los documentos.
Primer espacio formal de autos verificados en San Juan del Río
El tianguis vehicular no tiene antecedente directo en el municipio. Mercados de autos usados similares operan de forma similar en otras ciudades del Bajío, generalmente con la participación de corredores particulares o asociaciones de agencias, aunque sin verificación de seguridad institucionalizada. En San Juan del Río, la incidencia por robo de vehículo ha sido registrada como uno de los delitos que la SSPM reporta en sus operativos de recuperación mensual —dos unidades recuperadas en los primeros nueve días de febrero de 2026, según datos del propio municipio.
¿Qué documentos se necesitan para vender un auto en el tianguis vehicular de San Juan del Río?
Factura original, tarjeta de circulación vigente, comprobantes de tenencias y refrendos de los últimos cinco años, verificación vehicular al corriente e historial de servicios y mantenimiento. La Fiscalía del Estado será la instancia que valide que la documentación sea consistente con el número de motor y serie del vehículo exhibido.
El Centro Expositor de San Juan del Río, sede del nuevo tianguis, es el mismo inmueble que ha albergado ferias comerciales y la Expo Automotriz organizada por la CANACO local en ediciones recientes, lo que lo posiciona con visibilidad regional. La administración municipal no anunció medidas de publicidad para atraer expositores de municipios vecinos como Tequisquiapan, Pedro Escobedo o Cadereyta, aunque el gobierno calificó el espacio como de alcance regional.