Choca motociclista contra trabajador de ESMA que cruzó la México-Querétaro en Palmillas

El obrero de la constructora ESMA cruzó de forma imprudente la carretera frente a la gasolinera y fue impactado por el motociclista.

Motocicleta accidentada sobre la autopista México-Querétaro junto a personal de Capufe y Guardia Nacional en el tramo de Palmillas.

El motociclista circulaba por el tramo de Palmillas cuando un trabajador de ESMA se cruzó en la autopista México-Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de mayo de 2026.- Un motociclista impactó a un trabajador de la constructora ESMA, encargada de las obras sobre la autopista México-Querétaro, luego de que el obrero cruzara de forma imprudente la vía a la altura de Palmillas, frente a la gasolinera de la zona. Ambos resultaron lesionados.

El conductor de la motocicleta circulaba por ese tramo cuando el trabajador se atravesó en la carretera mientras el tráfico avanzaba en esa dirección. El motociclista intentó esquivarlo sin lograrlo y terminó embistiéndolo.

El flujo vehicular en ese punto se encuentra congestionado por los trabajos que mantiene ESMA sobre la autopista, lo que obliga a los automovilistas a circular a velocidad reducida en el corredor.

Motocicleta accidentada sobre la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro junto a personal de Capufe y Guardia Nacional en el tramo de Palmillas. Servicios médicos de Capufe estabilizaron al conductor de la moto antes de atender al trabajador lesionado. rotativo.com.mx

Guardia Nacional abandera el tramo

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y abanderaron la zona del accidente para evitar más percances. La reducción de velocidad de los vehículos al pasar por el punto del choque incrementó el congestionamiento ya presente por las obras.

Atención médica en el lugar

Personal de servicios médicos de Capufe atendió primero al conductor de la moto, lo subió a la ambulancia y trabajó para estabilizarlo. Después, los paramédicos brindaron atención al trabajador de la empresa constructora.

Las obras en este tramo de la autopista han modificado el ritmo de la circulación en uno de los corredores carreteros con mayor afluencia entre el Estado de México y Querétaro.

Motocicleta accidentada sobre la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro junto a personal de Capufe y Guardia Nacional en el tramo de Palmillas. Servicios médicos de Capufe estabilizaron al conductor de la moto antes de atender al trabajador lesionado. rotativo.com.mx

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