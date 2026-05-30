Choca motociclista contra trabajador de ESMA que cruzó la México-Querétaro en Palmillas

San Juan del Río, 30 de mayo de 2026.- Un motociclista impactó a un trabajador de la constructora ESMA, encargada de las obras sobre la autopista México-Querétaro, luego de que el obrero cruzara de forma imprudente la vía a la altura de Palmillas, frente a la gasolinera de la zona. Ambos resultaron lesionados.
El conductor de la motocicleta circulaba por ese tramo cuando el trabajador se atravesó en la carretera mientras el tráfico avanzaba en esa dirección. El motociclista intentó esquivarlo sin lograrlo y terminó embistiéndolo.
El flujo vehicular en ese punto se encuentra congestionado por los trabajos que mantiene ESMA sobre la autopista, lo que obliga a los automovilistas a circular a velocidad reducida en el corredor.
Servicios médicos de Capufe estabilizaron al conductor de la moto antes de atender al trabajador lesionado. rotativo.com.mx
Guardia Nacional abandera el tramo
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y abanderaron la zona del accidente para evitar más percances. La reducción de velocidad de los vehículos al pasar por el punto del choque incrementó el congestionamiento ya presente por las obras.
Atención médica en el lugar
Personal de servicios médicos de Capufe atendió primero al conductor de la moto, lo subió a la ambulancia y trabajó para estabilizarlo. Después, los paramédicos brindaron atención al trabajador de la empresa constructora.
Las obras en este tramo de la autopista han modificado el ritmo de la circulación en uno de los corredores carreteros con mayor afluencia entre el Estado de México y Querétaro.
Servicios médicos de Capufe estabilizaron al conductor de la moto antes de atender al trabajador lesionado. rotativo.com.mx