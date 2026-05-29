Querétaro negocia con el gobierno federal su primer polo de desarrollo

El Corredor Económico del Bienestar dialoga con el estado para instalar una zona industrial con vivienda, energía e infraestructura integral.

César Gutiérrez Sánchez expone en entrevista el proyecto de un polo de desarrollo industrial para Querétaro

El modelo concentraría industria, vivienda Infonavit, energía e infraestructura en un mismo polígono ordenado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de mayo de 2026.- El gobierno federal y el estado de Querétaro mantienen abierto un diálogo para instalar en la entidad su primer polo de desarrollo, una zona industrial con vocación productiva definida que incluiría acciones de vivienda del Infonavit, inversión en energía e infraestructura, adelantó César Gutiérrez Sánchez, coordinador del Corredor Económico del Bienestar.

El funcionario federal describió la figura como "una especie de parques industriales o ciudades industriales con una vocación", un modelo que concentra empresas, servicios y vivienda en un mismo polígono ordenado.

Qué incluiría el polo

Gutiérrez Sánchez precisó que el esquema contempla "acciones de vivienda de Infonavit, inversiones en infraestructura y en energía", componentes que considera decisivos para sostener la operación de las plantas que la entidad busca atraer.

La conversación se inscribe en el Plan México y retoma una ruta que Querétaro ya había planteado: la entidad aspira a sumar varios polos de desarrollo en municipios como San Juan del Río, El Marqués y Pedro Escobedo, y previamente propuso cuatro parques industriales dentro del plan nacional.

El proyecto se apoya en los esquemas de vinculación que el Plan México impulsa en el estado, orientados a conectar a la industria local con la inversión que llega al país. La definición dependerá de la coordinación que estado y federación logren cerrar en los próximos meses.

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