Querétaro negocia con el gobierno federal su primer polo de desarrollo

Querétaro, 29 de mayo de 2026.- El gobierno federal y el estado de Querétaro mantienen abierto un diálogo para instalar en la entidad su primer polo de desarrollo, una zona industrial con vocación productiva definida que incluiría acciones de vivienda del Infonavit, inversión en energía e infraestructura, adelantó César Gutiérrez Sánchez, coordinador del Corredor Económico del Bienestar.
El funcionario federal describió la figura como "una especie de parques industriales o ciudades industriales con una vocación", un modelo que concentra empresas, servicios y vivienda en un mismo polígono ordenado.
Qué incluiría el polo
Gutiérrez Sánchez precisó que el esquema contempla "acciones de vivienda de Infonavit, inversiones en infraestructura y en energía", componentes que considera decisivos para sostener la operación de las plantas que la entidad busca atraer.
La conversación se inscribe en el Plan México y retoma una ruta que Querétaro ya había planteado: la entidad aspira a sumar varios polos de desarrollo en municipios como San Juan del Río, El Marqués y Pedro Escobedo, y previamente propuso cuatro parques industriales dentro del plan nacional.
El proyecto se apoya en los esquemas de vinculación que el Plan México impulsa en el estado, orientados a conectar a la industria local con la inversión que llega al país. La definición dependerá de la coordinación que estado y federación logren cerrar en los próximos meses.