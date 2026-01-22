Querétaro, 22 de enero de 2026.— El Congreso de Querétaro presidió la firma de la Alianza Estratégica entre el Corredor Económico del Bienestar de la Secretaría de Economía y el Nodo Querétaro de la Red GlobalMX del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

La coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del estado, diputada Claudia Díaz Gayou, encabezó el acto protocolario en su carácter de presidenta de la Comisión legislativa de Desarrollo Económico Sustentable, Emprendimiento y Comercio.

El convenio busca fortalecer la vinculación internacional de las micro, pequeñas y medianas empresas queretanas mediante coordinación interinstitucional y promoción de productos mexicanos en mercados globales.

La diputada Claudia Díaz expresó que desde el Congreso del Estado ven con gran interés los esfuerzos de coordinación interinstitucional como base para un desarrollo económico ordenado e incluyente.

"La firma que hoy se concreta no es un acto simbólico; es el inicio de una etapa de trabajo estructurado, a través de mesas de coordinación que permitirán alinear capacidades, definir prioridades y generar acuerdos claros entre actores nacionales e internacionales", afirmó la legisladora.

La alianza pone especial énfasis en el fortalecimiento de las relaciones con capítulos de la Red Global MX en Estados Unidos y en la identificación de sectores productivos con alto potencial.

Funcionarios federales y estatales firman primera alianza nacional para impulsar MIPyMES queretanas al mercado internacional mediante Red GlobalMX. rotativo.com.mx

Díaz Gayou reconoció la importancia de impulsar la promoción de los productos mexicanos en el exterior, fortaleciendo la marca Hecho en México como expresión de calidad y trabajo local.

"Desde el ámbito legislativo, reiteramos nuestra disposición para acompañar, facilitar y fortalecer los marcos normativos que permitan que este tipo de alianzas se traduzcan en más inversión, más empleo y mayor bienestar para las y los queretanos", aseveró.

El coordinador del Corredor Económico del Bienestar de la Secretaría de Economía, César Gutiérrez Sánchez, destacó que el convenio forma parte de las acciones impulsadas desde la Presidencia de la República a través del Plan México.

Explicó que esta es la primera alianza de este tipo a nivel nacional y tiene como objetivo aprovechar las capacidades de la Red Global para promover empresas mexicanas y productos de emprendedores.

"Es aquí en Querétaro donde se innova, es el primer lugar en donde hacemos el primer evento de Nodos, es el primer estado donde también llevamos el primer evento Hecho en México", señaló Gutiérrez Sánchez.

Durante seis meses se implementarán mesas de coordinación para vincular a las MIPyMES queretanas con oportunidades de inversión extranjera y exportación de productos mediante la Red GlobalMX en Estados Unidos.

El subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del estado, Genaro Montes Díaz, destacó que Querétaro ocupa el sexto lugar de competitividad a nivel nacional, 23 por ciento arriba de la media nacional.

Montes Díaz señaló que en la entidad existen las condiciones y voluntades para generar alianzas estratégicas que potencien la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico.

"Querétaro se distingue del resto del territorio nacional. Esto no es más que una muestra de la coordinación institucional entre los diferentes niveles de gobierno y sectores económicos", indicó.