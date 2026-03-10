Aprueban homenaje a Patricia Valle en Parque Querétaro 2000

Comisión legislativa también avala creación de Medalla al Mérito Deportivo del Congreso.

Comisión de Juventud y Deporte aprueba renombrar Parque Querétaro 2000 como Patricia Valle Benítez en sesión legislativa

Edgar Inzunza Ballesteros, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, durante la sesión donde se aprobaron ambos dictámenes.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 10, 2026
Santiago de Querétaro — 10 de marzo de 2026.- El Parque Querétaro 2000 podría llevar el nombre de Patricia Valle Benítez, atleta paralímpica con 11 medallas en Juegos Paralímpicos y única medallista de oro originaria de Querétaro.

La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura aprobó el dictamen que exhorta al Ejecutivo estatal, la Oficialía Mayor y el Instituto del Deporte y Recreación a renombrar el espacio y mejorar sus instalaciones. En la misma sesión, los legisladores avalaron la creación de la Medalla de Honor al Mérito Deportivo del Poder Legislativo.

La diputada Teresita Calzada, de Movimiento Ciudadano, presentó la propuesta de renombramiento y resaltó que el Parque Querétaro 2000 es un referente de convivencia familiar y práctica deportiva en la capital del estado.

Valle Benítez acumuló sus preseas entre Sídney 2000 y los Juegos de 2016. "Ha puesto en alto el nombre de México, así como el de Querétaro", señaló la legisladora sobre la trayectoria de la atleta.

El diputado Edgar Inzunza Ballesteros, presidente de la comisión y autor de la iniciativa de medalla al mérito deportivo, detalló que la distinción se entregaría cada año durante sesión solemne del Congreso. El reconocimiento busca distinguir a deportistas, entrenadores y promotores de la actividad física que sobresalgan a nivel estatal, nacional o internacional. "Han puesto en alto el nombre del estado dentro y fuera del país", afirmó sobre los atletas queretanos.

Medalla deportiva ampliará reconocimiento a atletas en Querétaro

La diputada Claudia Díaz Gayou, integrante de la comisión, celebró la aprobación y propuso ampliar la convocatoria para abarcar distintas disciplinas. Adelantó que durante su elaboración se evaluará organizar una exposición de los candidatos registrados para visibilizar sus aportaciones. "Hay diferentes particularidades que merecen ser reconocidas", indicó la legisladora sobre la diversidad del deporte queretano.

La diputada Juliana Hernández Quintanar, secretaria de la comisión, se pronunció a favor de ambos dictámenes y subrayó los beneficios de la actividad física para la salud mental y corporal de los queretanos. Sostuvo que toda inversión en este rubro genera retorno en bienestar comunitario, por lo que respaldó tanto la medalla como la remodelación del parque capitalino. "Cada peso que se invierta en este rubro será beneficioso para la sociedad", apuntó.

Ambos dictámenes serán presentados ante el pleno de la LXI Legislatura para su votación definitiva. De aprobarse, la Medalla al Mérito Deportivo se entregaría por primera vez este año, mientras que el Ejecutivo estatal recibiría formalmente el exhorto para iniciar la remodelación y el cambio de nombre del Parque Querétaro 2000.

