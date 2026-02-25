Querétaro, 25 de febrero de 2026. —Con respaldo de académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, especialistas y colectivos ambientales, ciudadanos presentaron "El Telar Verde", un proyecto de infraestructura verde en Querétaro que plantea consolidar un corredor ecológico urbano en el Parque Lineal Los Alcánfores y conectarlo con zonas aledañas al Centro Histórico.

La propuesta busca atender el déficit de áreas verdes en la capital, donde el promedio es de apenas 6 metros cuadrados por habitante.

La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 9 y 15 metros cuadrados de área verde por persona. En la capital queretana, esa cifra baja hasta 3 metros cuadrados si se excluyen espacios no accesibles como camellones o campos de golf.

Los impulsores del proyecto señalaron que esta brecha justifica una planeación verde integral que vaya más allá de intervenciones aisladas en el arbolado urbano.

Durante la presentación participaron integrantes de la Facultad de Ingeniería de la UAQ, asociaciones civiles y activistas como Ricardo González, conocido como "Sheriff Verde", y Connie Ramos, reconocida por su defensa ambiental en la zona de Hércules.

También estuvieron presentes los denominados "guardianes verdes", ciudadanos que vigilan el resguardo de árboles, cerros y áreas naturales en la ciudad.

El Telar Verde propone un corredor ecológico que integre movilidad peatonal y ciclista, conectividad social, biodiversidad, infiltración hídrica y mitigación climática en Los Alcánfores.

"No estamos en contra del desarrollo, estamos a favor de un desarrollo inteligente", indicaron los promoventes.

Déficit de áreas verdes impulsa propuesta de infraestructura verde en Querétaro

La iniciativa surge en un contexto de intervenciones recientes en el arbolado urbano de Querétaro que generaron inconformidad entre vecinos.

Los impulsores precisaron que el debate no debe limitarse a si se pueden realizar obras, sino a la necesidad de contar con inventarios públicos del arbolado, estudios técnicos de compensación ambiental y una planeación que priorice la cobertura vegetal.

Entre los beneficios que atribuyen al arbolado urbano destacaron la reducción de temperatura, la infiltración de agua, la captura de carbono y mejoras en la salud pública.

"Si queremos más metros cuadrados de área verde por habitante, este es el momento de levantar la voz", expresaron.

El proyecto ya fue entregado a instancias de los tres órdenes de gobierno, incluida la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, así como dependencias estatales y municipales de desarrollo urbano y medio ambiente.

Los promoventes aseguraron que se trata de una propuesta socializada con vecinos de colonias aledañas y trabajada con la academia.

Además, celebraron los avances para que el Parque Los Alcánfores obtenga la declaratoria de Área Natural Protegida, lo que fortalecería la protección legal del espacio y permitiría articularlo con el modelo de infraestructura verde que plantea El Telar Verde en la capital queretana.