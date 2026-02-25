San Juan del Río, 25 de febrero de 2026. —Dos proyectos de inteligencia artificial desarrollados por estudiantes de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR) se integrarán próximamente a la operación de la institución: uno orientado al diagnóstico de salud mental y emocional, y otro que consiste en una aplicación móvil para gestión escolar.
El rector Fernando Ferrusca Ortiz confirmó que la decisión de incorporarlos se tomó tras una reunión con los equipos de trabajo.
Los proyectos de inteligencia artificial de la UTSJR fueron creados por alumnos con acompañamiento de docentes.
A partir de la evaluación realizada, el personal administrativo también se sumará al proceso para facilitar su puesta en marcha dentro de las actividades cotidianas de la universidad. Ferrusca Ortiz precisó que ambas herramientas responden a necesidades reales de la comunidad estudiantil.
El primer proyecto busca ofrecer una identificación rápida del estado de salud mental y emocional de los usuarios. Aunque el rector reservó detalles específicos sobre su funcionamiento, adelantó que permitirá generar un diagnóstico ágil sobre el bienestar cotidiano de quienes lo utilicen. "Nos va a ayudar a hacer una identificación muy rápida", indicó el directivo.
La segunda herramienta es una aplicación para teléfono celular que permitirá a los estudiantes acceder a los torniquetes de la institución, consultar su calendario de materias y recibir notificaciones sobre horarios de clase y recesos. El sistema enviará alertas como recordatorios previos al inicio de cada sesión.
Ferrusca Ortiz subrayó que estos desarrollos son muestra del nivel de los estudiantes y del modelo educativo que impulsa la UTSJR.
Los detalles completos de ambos proyectos de inteligencia artificial serán dados a conocer en las próximas semanas a través de los canales oficiales de la institución.