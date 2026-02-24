San Juan del Río, 24 de febrero de 2026. — Más de 850 vacantes de los sectores industrial, comercial y de servicios estarán disponibles en la primera Expo Empleo San Juan del Río 2026, programada para este jueves 26 de febrero en el Hotel Hacienda La Venta, con sueldos que alcanzan los 30 mil pesos mensuales.
El evento, organizado por la Secretaría del Trabajo, atenderá perfiles desde primaria hasta licenciatura en un horario de 9:00 a 14:00 horas.
San Juan del Río es uno de los municipios con mayor actividad industrial en el estado, lo que impulsa una demanda constante de mano de obra en diversos niveles.
La feria de empleo busca conectar a buscadores de trabajo con empresas de la región que ofrecen oportunidades laborales en distintos giros productivos.
Además de la oferta de vacantes, los asistentes podrán acceder a un pabellón de servicios gubernamentales integrado por la Unidad Móvil del Centro de Conciliación Laboral, Registro Civil, Catastro, Registro Público de la Propiedad e INEA.
Instituciones educativas como la Universidad Tecnológica de San Juan del Río y el Tecnológico de San Juan del Río también tendrán presencia para orientar sobre opciones de formación académica.
Expo Empleo en San Juan del Río incluye transporte gratuito para asistentes
Para facilitar la asistencia, la organización dispuso transporte sin costo desde dos puntos: el Centro Cultural Portal del Diezmo y Avenida Río Moctezuma, frente a Soriana. Quienes deseen acudir pueden realizar su registro previo en línea a través del formulario habilitado por la Secretaría del Trabajo.
La Expo Empleo San Juan del Río 2026 representa una opción para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o mejorar sus condiciones de empleo en uno de los polos industriales más activos de Querétaro.