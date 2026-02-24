Expo Empleo San Juan del Río 2026 ofrecerá más de 850 vacantes este jueves

Secretaría del Trabajo organiza feria con pabellón de servicios y transporte gratuito para asistentes.

Expo Empleo San Juan del Río 2026 con más de 850 vacantes en sectores industrial, comercial y servicios en Querétaro

La Secretaría del Trabajo organiza la primera Expo Empleo San Juan del Río 2026 con más de 850 vacantes disponibles.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 24 de febrero de 2026. — Más de 850 vacantes de los sectores industrial, comercial y de servicios estarán disponibles en la primera Expo Empleo San Juan del Río 2026, programada para este jueves 26 de febrero en el Hotel Hacienda La Venta, con sueldos que alcanzan los 30 mil pesos mensuales.

El evento, organizado por la Secretaría del Trabajo, atenderá perfiles desde primaria hasta licenciatura en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

San Juan del Río es uno de los municipios con mayor actividad industrial en el estado, lo que impulsa una demanda constante de mano de obra en diversos niveles.

La feria de empleo busca conectar a buscadores de trabajo con empresas de la región que ofrecen oportunidades laborales en distintos giros productivos.

Además de la oferta de vacantes, los asistentes podrán acceder a un pabellón de servicios gubernamentales integrado por la Unidad Móvil del Centro de Conciliación Laboral, Registro Civil, Catastro, Registro Público de la Propiedad e INEA.

Instituciones educativas como la Universidad Tecnológica de San Juan del Río y el Tecnológico de San Juan del Río también tendrán presencia para orientar sobre opciones de formación académica.

Expo Empleo en San Juan del Río incluye transporte gratuito para asistentes

Para facilitar la asistencia, la organización dispuso transporte sin costo desde dos puntos: el Centro Cultural Portal del Diezmo y Avenida Río Moctezuma, frente a Soriana. Quienes deseen acudir pueden realizar su registro previo en línea a través del formulario habilitado por la Secretaría del Trabajo.

La Expo Empleo San Juan del Río 2026 representa una opción para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o mejorar sus condiciones de empleo en uno de los polos industriales más activos de Querétaro.

empleotrabajogobiernoeducacion

