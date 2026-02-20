Querétaro, 20 de febrero de 2026. — Habitantes de la comunidad de Salitre solicitaron la intervención de las autoridades municipales de Querétaro ante fugas de aguas negras que afectan varias calles de la zona y representan un riesgo sanitario para los residentes.
El presidente municipal, Felifer Macías, confirmó que la Comisión Estatal de Aguas (CEA) comenzó a atender los reportes desde el día anterior, con acompañamiento del gobierno local.
El problema de drenaje en Salitre se enmarca en una situación compleja: gran parte de las vialidades de esa zona no están regularizadas ni entregadas al municipio, lo que impide la ejecución de obra mayor en infraestructura sanitaria.
Macías explicó que la Dirección de Desarrollo Urbano mantiene contacto con los vecinos para acelerar los trámites de entrega de calles y así destrabar futuras intervenciones. La CEA, como responsable directa del sistema de drenaje, encabeza los trabajos de reparación.
"Donde el municipio puede entrar a trabajar, lo estamos haciendo", aseguró el alcalde al referirse a las limitaciones legales que enfrentan para intervenir en calles que no forman parte del patrimonio municipal.
70 mdp invertidos al inicio de la administración en Salitre
Macías recordó que al arranque de su gestión se destinaron aproximadamente 70 millones de pesos a una docena de vialidades en Salitre y colonias aledañas, donde se instaló red de agua potable y drenaje sanitario además de concreto hidráulico.
Esas obras fueron inauguradas con la participación del gobernador del estado. El mandatario municipal calificó esa intervención como una muestra de la voluntad del gobierno para mejorar la calidad de vida en la zona donde las condiciones de regularización lo permitan.
El gobierno municipal analiza alternativas para atender las calles que aún no han sido entregadas formalmente. Macías solicitó a Gerardo Romero, secretario de Desarrollo Humano, entregar a los medios un desglose de cuáles vialidades de Salitre ya están regularizadas y cuáles permanecen pendientes, a fin de transparentar el alcance de las intervenciones posibles en la zona.
Los vecinos podrán dar seguimiento a los trabajos de la CEA y reportar nuevas afectaciones a través de los canales oficiales del municipio y de la propia Comisión Estatal de Aguas.