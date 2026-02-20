CEA interviene zona de Salitre por fugas de aguas negras en Querétaro

Comisión Estatal de Aguas atiende reportes mientras municipio analiza intervención limitada por calles sin regularizar.

Zona de Salitre en Querétaro donde la Comisión Estatal de Aguas interviene por fugas de aguas negras reportadas por vecinos

Varias calles de la comunidad no están regularizadas, lo que limita la intervención del municipio con obra mayor.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 20 de febrero de 2026. — Habitantes de la comunidad de Salitre solicitaron la intervención de las autoridades municipales de Querétaro ante fugas de aguas negras que afectan varias calles de la zona y representan un riesgo sanitario para los residentes.

El presidente municipal, Felifer Macías, confirmó que la Comisión Estatal de Aguas (CEA) comenzó a atender los reportes desde el día anterior, con acompañamiento del gobierno local.

El problema de drenaje en Salitre se enmarca en una situación compleja: gran parte de las vialidades de esa zona no están regularizadas ni entregadas al municipio, lo que impide la ejecución de obra mayor en infraestructura sanitaria.

Macías explicó que la Dirección de Desarrollo Urbano mantiene contacto con los vecinos para acelerar los trámites de entrega de calles y así destrabar futuras intervenciones. La CEA, como responsable directa del sistema de drenaje, encabeza los trabajos de reparación.

"Donde el municipio puede entrar a trabajar, lo estamos haciendo", aseguró el alcalde al referirse a las limitaciones legales que enfrentan para intervenir en calles que no forman parte del patrimonio municipal.

70 mdp invertidos al inicio de la administración en Salitre

Macías recordó que al arranque de su gestión se destinaron aproximadamente 70 millones de pesos a una docena de vialidades en Salitre y colonias aledañas, donde se instaló red de agua potable y drenaje sanitario además de concreto hidráulico.

Esas obras fueron inauguradas con la participación del gobernador del estado. El mandatario municipal calificó esa intervención como una muestra de la voluntad del gobierno para mejorar la calidad de vida en la zona donde las condiciones de regularización lo permitan.

El gobierno municipal analiza alternativas para atender las calles que aún no han sido entregadas formalmente. Macías solicitó a Gerardo Romero, secretario de Desarrollo Humano, entregar a los medios un desglose de cuáles vialidades de Salitre ya están regularizadas y cuáles permanecen pendientes, a fin de transparentar el alcance de las intervenciones posibles en la zona.

Los vecinos podrán dar seguimiento a los trabajos de la CEA y reportar nuevas afectaciones a través de los canales oficiales del municipio y de la propia Comisión Estatal de Aguas.

