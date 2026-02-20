Querétaro, 20 de febrero de 2026. — La Casona Independencia se incorporará como segundo espacio para el mercado artesanal del municipio de Querétaro, sumándose al recinto ya establecido en Allende, informó la secretaria de Cultura, Daniela Salgado.
Ambos sitios formarán parte de una propuesta integral que las secretarías de Gobierno y de Cultura diseñan en conjunto con los propios artesanos para ofrecer exposiciones, obras de teatro y eventos musicales que atraigan más visitantes.
La estrategia busca que los dos espacios no funcionen únicamente como puntos de venta, sino como centros con vida cultural activa que incentiven la llegada de turistas y ciudadanos interesados en adquirir productos artesanales locales.
La Secretaría de Gobierno coordina los aspectos operativos, mientras que Cultura se encarga de la programación artística complementaria.
"La estrategia está trabajando en conjunto con Secretaría de Gobierno y por supuesto con los artesanos", indicó Salgado al detallar la vinculación entre ambas dependencias.
La Casona Independencia aún se encuentra en trabajos internos de adecuación para garantizar condiciones óptimas de operación.
El alcalde Felifer Macías confirmó que los avances continúan y que la Secretaría de Gobierno podrá informar sobre fechas de apertura y detalles de la operación de ambos recintos artesanales.
Los artesanos del municipio podrán participar en la oferta de ambos mercados, cuya integración forma parte del objetivo municipal de fortalecer la economía local y la identidad cultural de Querétaro a través del comercio artesanal.