Casona Independencia se suma a mercado artesanal de Allende en Querétaro

Secretarías de Gobierno y Cultura trabajan propuesta integral para vincular ambos espacios con exposiciones y eventos.

Casona Independencia en Querétaro donde se instalará segundo mercado artesanal municipal vinculado al espacio de Allende

La secretaria de Cultura Daniela Salgado informó sobre la integración de dos espacios artesanales en el municipio.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 20 de febrero de 2026. — La Casona Independencia se incorporará como segundo espacio para el mercado artesanal del municipio de Querétaro, sumándose al recinto ya establecido en Allende, informó la secretaria de Cultura, Daniela Salgado.

Ambos sitios formarán parte de una propuesta integral que las secretarías de Gobierno y de Cultura diseñan en conjunto con los propios artesanos para ofrecer exposiciones, obras de teatro y eventos musicales que atraigan más visitantes.

La estrategia busca que los dos espacios no funcionen únicamente como puntos de venta, sino como centros con vida cultural activa que incentiven la llegada de turistas y ciudadanos interesados en adquirir productos artesanales locales.

La Secretaría de Gobierno coordina los aspectos operativos, mientras que Cultura se encarga de la programación artística complementaria.

"La estrategia está trabajando en conjunto con Secretaría de Gobierno y por supuesto con los artesanos", indicó Salgado al detallar la vinculación entre ambas dependencias.

La Casona Independencia aún se encuentra en trabajos internos de adecuación para garantizar condiciones óptimas de operación.

El alcalde Felifer Macías confirmó que los avances continúan y que la Secretaría de Gobierno podrá informar sobre fechas de apertura y detalles de la operación de ambos recintos artesanales.

Los artesanos del municipio podrán participar en la oferta de ambos mercados, cuya integración forma parte del objetivo municipal de fortalecer la economía local y la identidad cultural de Querétaro a través del comercio artesanal.

