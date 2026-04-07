COBAQ abre Preparatoria Abierta sin límite de edad en San Juan del Río

El sistema permite concluir bachillerato con asesorías presenciales y virtuales bajo validez oficial en todo el país.

Estudiantes consultan materiales en plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro COBAQ en San Juan del Río

El Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) opera 61 planteles en los 18 municipios de la entidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de abril de 2026. —El Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) lanzó una invitación abierta a la población para integrarse a la Preparatoria Abierta, una modalidad educativa que permite iniciar o concluir el nivel medio superior sin restricción de edad y bajo un esquema de estudio independiente que se adapta al tiempo disponible de cada persona.

La convocatoria está dirigida a quienes nunca cursaron el bachillerato, dejaron sus estudios truncos o requieren un certificado válido en todo el país para acceder a mejores oportunidades laborales o continuar con educación superior.

El sistema opera bajo coordinación de la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y se basa en el autoaprendizaje. La acreditación se obtiene tras cubrir 22 módulos o 33 asignaturas, con costos accesibles que la institución promociona como una alternativa frente al bachillerato tradicional.

La oferta forma parte del catálogo de modalidades educativas del COBAQ, que en sus 61 planteles distribuidos en los 18 municipios queretanos contempla programas escolarizados, educación media superior a distancia, bachillerato mixto y la propia preparatoria abierta.

A diferencia del modelo escolarizado, la Preparatoria Abierta no impone un horario rígido ni requiere asistencia diaria a un plantel, lo que permite a estudiantes adultos compaginar el estudio con responsabilidades laborales o familiares.

El Área Académica de la institución brinda asesorías presenciales y virtuales a cargo de especialistas, además de ofrecer acceso a una biblioteca virtual para el reforzamiento de contenidos.

Los aspirantes reciben una plática informativa inicial donde conocen el funcionamiento del sistema, las características del modelo y los beneficios académicos.

Esta opción se suma a otras estrategias estatales orientadas a abatir el rezago educativo, entre ellas las convocatorias para concluir el bachillerato sin costo dirigidas a personas mayores de 18 años con estudios truncos.

El modelo promueve el desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo y entrega un certificado con validez oficial en todo el territorio nacional, requisito indispensable para acceder a estudios universitarios o concursar por plazas laborales que exigen comprobante de bachillerato.

La población interesada en obtener mayor información sobre los requisitos, costos vigentes y procedimiento de inscripción puede consultar el sitio oficial www.cobaq.edu.mx, donde se detallan los pasos para registrarse y agendar la plática informativa correspondiente.

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