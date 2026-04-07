San Juan del Río, 7 de abril de 2026. —El Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) lanzó una invitación abierta a la población para integrarse a la Preparatoria Abierta, una modalidad educativa que permite iniciar o concluir el nivel medio superior sin restricción de edad y bajo un esquema de estudio independiente que se adapta al tiempo disponible de cada persona.
La convocatoria está dirigida a quienes nunca cursaron el bachillerato, dejaron sus estudios truncos o requieren un certificado válido en todo el país para acceder a mejores oportunidades laborales o continuar con educación superior.
El sistema opera bajo coordinación de la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y se basa en el autoaprendizaje. La acreditación se obtiene tras cubrir 22 módulos o 33 asignaturas, con costos accesibles que la institución promociona como una alternativa frente al bachillerato tradicional.
La oferta forma parte del catálogo de modalidades educativas del COBAQ, que en sus 61 planteles distribuidos en los 18 municipios queretanos contempla programas escolarizados, educación media superior a distancia, bachillerato mixto y la propia preparatoria abierta.
A diferencia del modelo escolarizado, la Preparatoria Abierta no impone un horario rígido ni requiere asistencia diaria a un plantel, lo que permite a estudiantes adultos compaginar el estudio con responsabilidades laborales o familiares.
El Área Académica de la institución brinda asesorías presenciales y virtuales a cargo de especialistas, además de ofrecer acceso a una biblioteca virtual para el reforzamiento de contenidos.
Los aspirantes reciben una plática informativa inicial donde conocen el funcionamiento del sistema, las características del modelo y los beneficios académicos.
Esta opción se suma a otras estrategias estatales orientadas a abatir el rezago educativo, entre ellas las convocatorias para concluir el bachillerato sin costo dirigidas a personas mayores de 18 años con estudios truncos.
El modelo promueve el desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo y entrega un certificado con validez oficial en todo el territorio nacional, requisito indispensable para acceder a estudios universitarios o concursar por plazas laborales que exigen comprobante de bachillerato.
La población interesada en obtener mayor información sobre los requisitos, costos vigentes y procedimiento de inscripción puede consultar el sitio oficial www.cobaq.edu.mx, donde se detallan los pasos para registrarse y agendar la plática informativa correspondiente.