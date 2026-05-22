SMN alerta rachas de 70 km/h y granizo en Querétaro

El aviso 283 del SMN coloca a la entidad entre los estados con tolvaneras y descargas eléctricas previstas.

Cielo nublado sobre Querétaro con sistema frontal del aviso SMN 283 que pronostica rachas de 70 km/h y posible granizo

Cielo nublado sobre Querétaro que pronostica rachas de 70 km/h y posible granizo.

Foto: Kary García.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de mayo de 2026. — Rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, tolvaneras y posible caída de granizo definirán la jornada de este viernes en Querétaro, según el aviso meteorológico número 283 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua.

La entidad aparece entre los estados con vigilancia activa por la interacción de una línea seca con una vaguada en altura sobre el norte del país.

El organismo federal colocó a Querétaro junto con Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato en la franja con vientos de 30 a 40 km/h y rachas de hasta 70 km/h. Para el territorio queretano se prevén temperaturas máximas de 30 a 35 °C en la zona norte, lluvias fuertes con descargas eléctricas en regiones centrales y posible granizo.

La vigilancia se enmarca en la alerta de Protección Civil que el gobernador Mauricio Kuri González dispuso desde el arranque formal de la temporada el pasado 15 de mayo.

Las rachas similares que dejó el frente frío 44 en abril ya provocaron la caída de al menos 18 árboles en la capital queretana durante un fin de semana. El SMN advirtió que el viento es el principal riesgo del día porque puede derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas, mientras que las descargas eléctricas suman riesgo en caminos rurales del semidesierto y la Sierra Gorda.

Para San Juan del Río, el municipio mantiene activo el operativo de drenes pluviales que arrancó con el inicio de la temporada de lluvias 2026, en paralelo a los 35 cárcamos en mantenimiento preventivo del municipio capital.

La Coordinación Estatal de Protección Civil no precisó al cierre de esta edición cuántas brigadas mantiene desplegadas en zonas serranas ni el monto del operativo para la temporada.

Rachas de 70 km/h ponen el riesgo en árboles y anuncios

A nivel nacional el SMN concentra el escenario de mayor intensidad en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, donde se prevén lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.

En la región central, el organismo mantiene lluvias fuertes para Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Querétaro con posibilidad de granizo y encharcamientos en zonas bajas.

La temporada arrancó con la previsión del gobernador Kuri de un "año de mucha lluvia", expresión que reconoce el balance hídrico positivo que dejó 2025 para presas y acuíferos estatales.

¿Qué precauciones recomienda el SMN ante las rachas de viento?

El Servicio Meteorológico Nacional pide a la población mantenerse informada sobre la evolución del aviso 283 y tomar precauciones por deslaves, inundaciones y caída de objetos.

La dependencia recomienda evitar el tránsito por caminos rurales del semidesierto y la Sierra Gorda durante las horas de mayor actividad eléctrica, así como retirar objetos sueltos de azoteas y patios que el viento pueda desplazar.

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