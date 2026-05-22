Querétaro, 22 de mayo de 2026. — Rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, tolvaneras y posible caída de granizo definirán la jornada de este viernes en Querétaro, según el aviso meteorológico número 283 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua.

La entidad aparece entre los estados con vigilancia activa por la interacción de una línea seca con una vaguada en altura sobre el norte del país.

El organismo federal colocó a Querétaro junto con Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato en la franja con vientos de 30 a 40 km/h y rachas de hasta 70 km/h. Para el territorio queretano se prevén temperaturas máximas de 30 a 35 °C en la zona norte, lluvias fuertes con descargas eléctricas en regiones centrales y posible granizo.

La vigilancia se enmarca en la alerta de Protección Civil que el gobernador Mauricio Kuri González dispuso desde el arranque formal de la temporada el pasado 15 de mayo.

Las rachas similares que dejó el frente frío 44 en abril ya provocaron la caída de al menos 18 árboles en la capital queretana durante un fin de semana. El SMN advirtió que el viento es el principal riesgo del día porque puede derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas, mientras que las descargas eléctricas suman riesgo en caminos rurales del semidesierto y la Sierra Gorda.

Para San Juan del Río, el municipio mantiene activo el operativo de drenes pluviales que arrancó con el inicio de la temporada de lluvias 2026, en paralelo a los 35 cárcamos en mantenimiento preventivo del municipio capital.

La Coordinación Estatal de Protección Civil no precisó al cierre de esta edición cuántas brigadas mantiene desplegadas en zonas serranas ni el monto del operativo para la temporada.

Rachas de 70 km/h ponen el riesgo en árboles y anuncios

A nivel nacional el SMN concentra el escenario de mayor intensidad en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, donde se prevén lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.

En la región central, el organismo mantiene lluvias fuertes para Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Querétaro con posibilidad de granizo y encharcamientos en zonas bajas.

La temporada arrancó con la previsión del gobernador Kuri de un "año de mucha lluvia", expresión que reconoce el balance hídrico positivo que dejó 2025 para presas y acuíferos estatales.

¿Qué precauciones recomienda el SMN ante las rachas de viento?

El Servicio Meteorológico Nacional pide a la población mantenerse informada sobre la evolución del aviso 283 y tomar precauciones por deslaves, inundaciones y caída de objetos.

La dependencia recomienda evitar el tránsito por caminos rurales del semidesierto y la Sierra Gorda durante las horas de mayor actividad eléctrica, así como retirar objetos sueltos de azoteas y patios que el viento pueda desplazar.