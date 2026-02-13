Querétaro, 13 de febrero de 2026.- La temperatura en Santiago de Querétaro oscilará entre una mínima de 9°C y una máxima de 32°C este jueves, con cielo parcialmente nublado y sin condiciones para lluvia, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

El clima en Querétaro hoy contempla bancos de niebla durante las primeras horas y viento variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

La entidad se encuentra bajo la influencia de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, el cual mantiene el tiempo estable pero limita la dispersión de contaminantes y genera un incremento en las temperaturas diurnas a lo largo de la semana. En las últimas 24 horas no se registró lluvia en territorio queretano.

Por la mañana, el ambiente será frío a fresco en toda la entidad, con posibles bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

La Conagua precisó que las rachas de viento, aunque moderadas, tienen potencial para derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas expuestas.

Temperaturas registradas en municipios de Querétaro

Las estaciones meteorológicas de la entidad reportaron variaciones significativas en las últimas horas.

Las máximas más altas se registraron en Peñamiller y Jalpan con 32°C, seguidas de Derivadora San José con 30.5°C y el Observatorio Querétaro con 30.2°C. El Pueblito, Juriquilla y Carrillo alcanzaron 30°C.

En contraste, las mínimas más bajas se presentaron en San Ildefonso con apenas 7°C, El Batán con 8°C y Derivadora San José con 8.5°C. Juriquilla y El Pueblito registraron 10°C, mientras que el Observatorio Querétaro marcó 12.8°C y Jalpan 16°C, la mínima más alta de la entidad.

Estación Máxima (°C) Mínima (°C) Peñamiller 32.0 11.0 Jalpan 32.0 16.0 Derivadora San José 30.5 8.5 Observatorio Querétaro 30.2 12.8 El Pueblito 30.0 10.0 Juriquilla 30.0 10.0 Constitución de 1917 29.5 9.0 El Batán 29.0 8.0 San Ildefonso 26.5 7.0

Temperaturas registradas en estaciones del clima en Querétaro durante las últimas 24 horas. Fuente: Conagua/SMN

¿Cómo afecta el frente frío 34 al clima en Querétaro?

A nivel nacional, el frente frío número 34 se desplaza sobre el noroeste y norte del país, generando lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua, así como posible caída de nieve en sierras de Baja California.

Para la Mesa Central, donde se ubica Querétaro, el efecto es indirecto: durante la tarde el ambiente será cálido, pero por la mañana y noche persistirá el frío característico de la temporada invernal.

La Conagua ubica a Querétaro dentro del rango de temperaturas máximas de 30 a 35°C junto con entidades como Guanajuato, Hidalgo y Aguascalientes.

Los automovilistas que transiten por carreteras de la región deberán extremar precauciones ante los bancos de niebla matutinos, particularmente en zonas serranas.