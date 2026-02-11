México — 11 de febrero de 2026. —Tecnologías sustentables de bajo costo serían obligatorias en la construcción y restauración de parques, plazas y espacios públicos en los tres niveles de gobierno, de aprobarse una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados.

La propuesta, impulsada por la legisladora queretana Abigail Arredondo Ramos, plantea reformar los artículos 3º y 75 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para incorporar las ecotecnias como herramienta prioritaria en el diseño urbano.

Actualmente, ninguna disposición jurídica compromete a las autoridades federales, estatales ni municipales a emplear ecotecnias en espacios públicos. La reforma busca cerrar ese vacío legal y alinear la política urbana con los compromisos ambientales del país. En México, los costos por agotamiento y degradación ambiental alcanzaron 1.3 billones de pesos en 2023, equivalentes al 4.2 por ciento del PIB nacional, según cifras del Inegi.

La diputada Arredondo precisó que las ecotecnias son dispositivos innovadores y de bajo costo diseñados para aprovechar eficientemente los recursos naturales, reduciendo el impacto humano sobre el medio ambiente. A su juicio, estas herramientas representan una oportunidad para que la infraestructura pública transite hacia modelos más sostenibles sin requerir inversiones excesivas.

Durante su intervención en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora recordó que desde la década de los ochenta el Estado mexicano ha implementado políticas orientadas a restaurar el daño ecológico y fomentar hábitos sustentables. No obstante, señaló que los esfuerzos se han concentrado en la capacidad para producir energía limpia —solar, eólica y biomasa— sin evaluar de manera suficiente su aplicación en la construcción y el desarrollo urbano.

Ecotecnias en espacios públicos: qué cambiaría con la reforma

La iniciativa modificaría dos artículos clave de la ley federal. En el artículo 3º se incorporaría la definición de ecotecnias como parte del marco normativo, mientras que el artículo 75 establecería la obligación explícita de priorizar estas tecnologías en la conformación y restauración de espacios públicos en todo el país.

Arredondo Ramos sostuvo que la protección ambiental y la sustentabilidad son pilares para construir sociedades capaces de atender necesidades presentes sin comprometer el bienestar de generaciones futuras. También indicó que las políticas sustentables generan beneficios económicos además de ambientales, al reducir los costos asociados a la degradación del entorno natural.

La propuesta se turnó a comisiones para su análisis y dictamen en las próximas semanas.