PAN critica gestión de Rosario Piedra en CNDH por abandono a víctimas

La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez acusó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos priorizó investigaciones históricas mientras guarda silencio ante casos de madres buscadoras, niños con cáncer y desplazados durante la actual administración federal.

Senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez del PAN critica gestión de CNDH en informe de labores ante Senado

Guadalupe Murguía Gutiérrez, senadora del PAN por Querétaro, durante posicionamiento sobre informe de labores de la CNDH.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 27, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

México, 27 de enero de 2026. — La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez cuestionó la autonomía y resultados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante la presentación del informe de labores de Rosario Piedra Ibarra, señalando que el organismo abandonó a víctimas y priorizó investigaciones históricas sobre casos recientes.

La legisladora queretana del Partido Acción Nacional fijó el posicionamiento de su grupo parlamentario acusando que la institución "se puso del lado del poder" y guarda silencio ante abusos de autoridad actuales.

"Les dio la espalda a las víctimas, se ha puesto del lado del poder, guarda silencio ante los abusos de autoridad y convirtió a la CNDH en cómplice del gobierno", afirmó la senadora. Murguía Gutiérrez enumeró casos específicos: madres buscadoras, niños con cáncer, familias desplazadas, mujeres violentadas, migrantes y periodistas perseguidos como sectores que quedaron desatendidos por la institución.

La legisladora recordó que la CNDH fue creada para proteger derechos fundamentales de ciudadanos frente al Estado, no para justificarlo. Diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil han documentado que el organismo ha emitido recomendaciones vinculadas a hechos de administraciones anteriores mientras evita pronunciarse sobre violaciones recientes con la misma contundencia, explicó.

CNDH enfrenta señalamientos por omisiones en defensa de derechos humanos recientes

Como ejemplo citó la Marcha de la Generación Z del 15 de noviembre de 2025 en Ciudad de México, que derivó en enfrentamientos y detenciones violentas sin pronunciamiento institucional.

"Esta ausencia de acompañamiento a las víctimas es una falta grave al mandato constitucional de protección de los derechos humanos", indicó la senadora por Querétaro.

Murguía Gutiérrez también cuestionó el proceso de designación de Piedra Ibarra, calificándolo de "farsa" y "simulación" tras acusaciones de irregularidades en la votación que la llevó al cargo. La senadora planteó que la titular llegó mediante una elección polémica que demostró que su designación obedeció a intereses políticos y no de capacidades.

La legisladora del PAN advirtió que la Comisión no se ha pronunciado de manera contundente en temas como migración, atención a periodistas, uso de Fuerzas Armadas en tareas civiles, desapariciones, homicidios y feminicidios que ocurren diariamente.

"La Comisión que debía alzar la voz para señalar las injusticias, con su inacción, dejó de ser un contrapeso que garantice los derechos de las personas", concluyó durante su intervención en el Senado de la República.

gobiernosenadopanguadalupe murguía

Reciente

Justicia por tentativa de feminicidio en Santiago Pinotepa Nacional Oaxaca tras ataque con fuego
México

Vinculan a proceso a hombre por prenderle fuego a su pareja en Oaxaca

Un juez dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva contra I.A.G.L. por rociar gasolina a su pareja y prenderle fuego el 27 de diciembre en Santiago Pinotepa Nacional causando lesiones graves que pusieron en peligro su vida.

Operativo de seguridad en Culiacán asegura armas de alto calibre y vehículo robado tras ataque
México

Aseguran armas y vehículo tras ataque a policías en Culiacán

Un operativo interinstitucional aseguró dos carabinas M4, un fusil AK-47, tres cargadores, 60 cartuchos y un vehículo con reporte de robo tras ataque armado contra policías estatales en Culiacán.

Gráfica de balanza comercial de México muestra superávit de 771 millones de dólares en 2025
México

México cierra 2025 con superávit comercial de 771 mdd

La balanza comercial registró superávit de 771 millones de dólares en 2025 tras revertir el déficit de 18 mil 541 millones observado en 2024, impulsado por productos no petroleros.

Datos estadísticos de exportaciones de México en diciembre 2025 con crecimiento de 17.2 por ciento
Noticias

Exportaciones de México crecen 17.2% en diciembre de 2025

Las exportaciones totales alcanzaron 60 mil 651 millones de dólares en diciembre con incremento de 17.2 por ciento respecto al mismo mes de 2024, impulsadas por manufactura no automotriz.