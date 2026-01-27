México, 27 de enero de 2026. — La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez cuestionó la autonomía y resultados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante la presentación del informe de labores de Rosario Piedra Ibarra, señalando que el organismo abandonó a víctimas y priorizó investigaciones históricas sobre casos recientes.
La legisladora queretana del Partido Acción Nacional fijó el posicionamiento de su grupo parlamentario acusando que la institución "se puso del lado del poder" y guarda silencio ante abusos de autoridad actuales.
"Les dio la espalda a las víctimas, se ha puesto del lado del poder, guarda silencio ante los abusos de autoridad y convirtió a la CNDH en cómplice del gobierno", afirmó la senadora. Murguía Gutiérrez enumeró casos específicos: madres buscadoras, niños con cáncer, familias desplazadas, mujeres violentadas, migrantes y periodistas perseguidos como sectores que quedaron desatendidos por la institución.
La legisladora recordó que la CNDH fue creada para proteger derechos fundamentales de ciudadanos frente al Estado, no para justificarlo. Diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil han documentado que el organismo ha emitido recomendaciones vinculadas a hechos de administraciones anteriores mientras evita pronunciarse sobre violaciones recientes con la misma contundencia, explicó.
CNDH enfrenta señalamientos por omisiones en defensa de derechos humanos recientes
Como ejemplo citó la Marcha de la Generación Z del 15 de noviembre de 2025 en Ciudad de México, que derivó en enfrentamientos y detenciones violentas sin pronunciamiento institucional.
"Esta ausencia de acompañamiento a las víctimas es una falta grave al mandato constitucional de protección de los derechos humanos", indicó la senadora por Querétaro.
Murguía Gutiérrez también cuestionó el proceso de designación de Piedra Ibarra, calificándolo de "farsa" y "simulación" tras acusaciones de irregularidades en la votación que la llevó al cargo. La senadora planteó que la titular llegó mediante una elección polémica que demostró que su designación obedeció a intereses políticos y no de capacidades.
La legisladora del PAN advirtió que la Comisión no se ha pronunciado de manera contundente en temas como migración, atención a periodistas, uso de Fuerzas Armadas en tareas civiles, desapariciones, homicidios y feminicidios que ocurren diariamente.
"La Comisión que debía alzar la voz para señalar las injusticias, con su inacción, dejó de ser un contrapeso que garantice los derechos de las personas", concluyó durante su intervención en el Senado de la República.