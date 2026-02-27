Anticipar riesgos es nuestra forma de gobernar, afirma Kuri ante temporada de incendios

Mauricio Kuri González presidió la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil 2026.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 27, 2026
Querétaro, 27 de febrero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González refrendó la prevención como pilar de su administración al presidir la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, donde se aprobó la declaratoria de emergencia por la temporada de incendios forestales 2026.

El mandatario planteó que anticipar riesgos y coordinar respuestas institucionales define el modelo de gobernanza que aplica Querétaro frente a las emergencias.

La postura del Ejecutivo estatal se enmarca en un año que arrancó con 140 incendios forestales y más de dos mil hectáreas afectadas, pero también en la experiencia acumulada durante 2025, cuando la entidad enfrentó primero una sequía prolongada y después lluvias torrenciales en agosto y octubre que pusieron a prueba la capacidad de respuesta.

Según Kuri González, ambos episodios se resolvieron sin improvisaciones, gracias a la coordinación entre dependencias, voluntarios y ciudadanos.

"Aquí no improvisamos. Aquí prevenimos. Aquí cuidamos a nuestra gente. Porque este también es el camino hacia la paz", enfatizó el gobernador.

Para el mandatario, la Protección Civil no opera de manera aislada, sino como parte de un sistema que sostiene la paz, protege la vida y resguarda el patrimonio.

Frente al escenario nacional —con incendios devastadores, sequías y fenómenos climáticos cada vez más extremos—, Kuri González sostuvo que la diferencia radica en actuar con método y decisiones firmes antes de que la emergencia se desborde.

Coordinación institucional, clave del modelo preventivo en Querétaro

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, respaldó el planteamiento del gobernador y atribuyó los resultados de la reciente temporada invernal —que cerró sin afectaciones mayores— al trabajo anticipado y al compromiso de quienes integran el Sistema Estatal de Protección Civil.

Gudiño Torres advirtió que la temporada de primavera y verano traerá nuevos desafíos: altas temperaturas, incendios forestales y lluvias intensas derivadas de sistemas ciclónicos.

"En situaciones de emergencia, la protección de la población está por encima de cualquier diferencia política o institucional", apuntó el secretario ejecutivo del Consejo.

El funcionario reconoció el desempeño de las 18 coordinaciones municipales de Protección Civil y subrayó que la sesión tuvo como propósito prepararse antes de que los riesgos se materialicen: identificar zonas vulnerables, reforzar estrategias contra incendios, mejorar el monitoreo y fortalecer los sistemas de alerta temprana en toda la entidad.

Por su parte, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCQ), Javier Amaya Torres, informó que el modelo de atención vigente desde 2024 permite la intervención simultánea de los tres órdenes de gobierno ante cada siniestro.

Esa estrategia, según el funcionario, ha posicionado a Querétaro como referente nacional con tiempos de respuesta menores a 24 horas para el control de incendios forestales, un esquema que el gobierno estatal presenta como prueba tangible de que la prevención funciona.

