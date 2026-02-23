Cierran caseta de Palmillas en Querétaro tras disturbios por muerte de El Mencho

CAPUFE suspende cobro en Palmillas y nueve plazas más en el país tras incidencias por operativos del domingo.

Comunicado de CAPUFE sobre cierre de caseta de Palmillas en Quer\u00e9taro y nueve plazas m\u00e1s tras disturbios por muerte de El Mencho

La plaza de cobro de Palmillas en Querétaro se encuentra entre las 10 casetas cerradas por CAPUFE.

Getting your Trinity Audio player ready...
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 23, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro — 23 de febrero de 2026. —La caseta de Palmillas en Querétaro permanece cerrada tras los disturbios derivados de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrida durante acciones policiales del domingo 22 de febrero.

En total, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) reportó el cierre de 10 plazas de cobro en nueve estados del país y recomendó a los automovilistas conducir con precaución y respetar las indicaciones de tránsito.

El cierre de la caseta de Palmillas afecta directamente una de las principales rutas que conectan Querétaro con el centro del país, con alto flujo vehicular en fines de semana y periodos vacacionales. Las incidencias en las autopistas se registraron como reacción a los operativos del domingo que resultaron en la muerte del líder criminal.

Hasta el momento, CAPUFE no ha precisado el tipo específico de disturbios que provocaron la suspensión del servicio en cada punto ni ha ofrecido un estimado de cuándo se restablecerá el cobro en las plazas de autopistas federales afectadas.

Otras nueve casetas cerradas en ocho estados por disturbios

Comunicado de CAPUFE sobre cierre de caseta de Palmillas en Quer\u00e9taro y nueve plazas m\u00e1s tras disturbios por muerte de El Mencho Cierran caseta de Palmillas en Querétaro tras disturbios por muerte de El Mencho rotativo.com.mx

Además de Palmillas, en Tamaulipas tres plazas resultaron fuera de operación: Puente Reynosa, Puente San Juan y Puente Camargo. También se reportaron cierres en Esperanza y San Martín en Puebla, La Venta en Guerrero, Compostela en Nayarit, Lagos de Moreno en San Luis Potosí y El Hongo en Tijuana, Baja California.

El tramo Ciudad Córdoba–Veracruz y la caseta de Mesillas en el corredor Durango-Mazatlán suspendieron igualmente operaciones. La distribución geográfica de los cierres abarca desde la frontera norte hasta el sureste, lo que refleja el alcance de las reacciones tras los operativos del fin de semana.

Plaza de cobroEstado
PalmillasQuerétaro
Esperanza y San MartínPuebla
La VentaGuerrero
Puente ReynosaTamaulipas
Puente San JuanTamaulipas
Puente CamargoTamaulipas
CompostelaNayarit
Lagos de MorenoSan Luis Potosí
El HongoBaja California
Tramo Cd. Córdoba–VeracruzVeracruz
Mesillas (Durango-Mazatlán)Sinaloa

CAPUFE puso a disposición de los usuarios la línea de atención 074 y la cuenta de X @CAPUFE para reportar cualquier eventualidad en las rutas. Los automovilistas que transiten por estas vías deberán verificar el estado de las casetas antes de emprender su viaje a través de los canales oficiales del organismo.

seguridadmovilidadcriminalidadnarcotrafico

Reciente

Avance de obra del Polideportivo de Santa María Magdalena en Querétaro con inversión de 17.9 millones de pesos
Querétaro

17.9 mdp para nuevo Polideportivo de Santa María Magdalena en Querétaro

Municipio de Querétaro destina además 50 mdp en drenaje para 11 vialidades de la zona y obras complementarias en Peñuelas.

Jornada de adopción de perros y gatos organizada por la Secretaría de Bienestar Animal del Municipio de Querétaro en Plaza Hilvana
Querétaro

Ozzy, Salem, Aisha y Canica encuentran hogar gracias a adopción en Querétaro

Secretaría de Bienestar Animal realiza jornadas de adopción, operativos contra animales en calle y busca colaboración con Celaya.

Conferencia del gabinete de seguridad de México sobre el operativo contra el Mencho en Tapalpa, Jalisco, con saldo de 85 bloqueos y 27 agresiones en el país
Noticias

85 bloqueos, 27 agresiones y 70 detenidos: el saldo tras la caída del Mencho

Gabinete de seguridad confirma restablecimiento de orden tras jornada violenta; carreteras liberadas y 2,500 refuerzos enviados a Jalisco.

Tiendas de conveniencia cerradas en Querétaro como medida preventiva ante la ola de violencia registrada en otros estados del país
Querétaro

Cierres por violencia en Jalisco dejan pérdidas de hasta 70 mdp en comercio de Querétaro

CANACO estima afectaciones millonarias tras cierres anticipados; varios Oxxo y sucursales de Super Q permanecen sin operar