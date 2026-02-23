Querétaro — 23 de febrero de 2026. —La caseta de Palmillas en Querétaro permanece cerrada tras los disturbios derivados de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrida durante acciones policiales del domingo 22 de febrero.
En total, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) reportó el cierre de 10 plazas de cobro en nueve estados del país y recomendó a los automovilistas conducir con precaución y respetar las indicaciones de tránsito.
El cierre de la caseta de Palmillas afecta directamente una de las principales rutas que conectan Querétaro con el centro del país, con alto flujo vehicular en fines de semana y periodos vacacionales. Las incidencias en las autopistas se registraron como reacción a los operativos del domingo que resultaron en la muerte del líder criminal.
Hasta el momento, CAPUFE no ha precisado el tipo específico de disturbios que provocaron la suspensión del servicio en cada punto ni ha ofrecido un estimado de cuándo se restablecerá el cobro en las plazas de autopistas federales afectadas.
Otras nueve casetas cerradas en ocho estados por disturbios
Además de Palmillas, en Tamaulipas tres plazas resultaron fuera de operación: Puente Reynosa, Puente San Juan y Puente Camargo. También se reportaron cierres en Esperanza y San Martín en Puebla, La Venta en Guerrero, Compostela en Nayarit, Lagos de Moreno en San Luis Potosí y El Hongo en Tijuana, Baja California.
El tramo Ciudad Córdoba–Veracruz y la caseta de Mesillas en el corredor Durango-Mazatlán suspendieron igualmente operaciones. La distribución geográfica de los cierres abarca desde la frontera norte hasta el sureste, lo que refleja el alcance de las reacciones tras los operativos del fin de semana.
|Plaza de cobro
|Estado
|Palmillas
|Querétaro
|Esperanza y San Martín
|Puebla
|La Venta
|Guerrero
|Puente Reynosa
|Tamaulipas
|Puente San Juan
|Tamaulipas
|Puente Camargo
|Tamaulipas
|Compostela
|Nayarit
|Lagos de Moreno
|San Luis Potosí
|El Hongo
|Baja California
|Tramo Cd. Córdoba–Veracruz
|Veracruz
|Mesillas (Durango-Mazatlán)
|Sinaloa
CAPUFE puso a disposición de los usuarios la línea de atención 074 y la cuenta de X @CAPUFE para reportar cualquier eventualidad en las rutas. Los automovilistas que transiten por estas vías deberán verificar el estado de las casetas antes de emprender su viaje a través de los canales oficiales del organismo.