La caída del líder del CJNG el domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, desencadenó una contraofensiva criminal sin precedentes en dos décadas.

Las fuerzas federales, que ejecutaron la operación con apoyo de inteligencia estadounidense, enfrentaron 27 agresiones armadas distribuidas en al menos siete entidades del país.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un desglose completo de las bajas civiles en todos los estados afectados.

25 guardias nacionales caen en emboscadas del CJNG

García Harfuch precisó que las seis agresiones registradas en Jalisco concentraron el mayor número de bajas entre las fuerzas de seguridad.

Ocho guardias nacionales murieron en Atotonilco, seis más cayeron en Las Cañadas, Zapopan, en el cruce de avenida del Bosque con la carretera a Saltillo, y otro elemento falleció en la base de Teocaltiche.

A esas 15 bajas se suman 10 elementos más que perdieron la vida en enfrentamientos posteriores en distintos puntos de la entidad.

En el operativo directo contra el Mencho en la zona boscosa de Tapalpa, ocho presuntos integrantes del CJNG fueron abatidos durante el primer enfrentamiento, una cifra actualizada respecto al reporte preliminar de cuatro. Trevilla Trejo indicó que se aseguraron siete armas largas, dos lanzacohetes, ocho vehículos, cartuchos y cargadores. Además, dos militares resultaron heridos durante la acción.

El titular de la Sedena relató con voz entrecortada el momento en que expresó sus condolencias: "el más sentido pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida".

También confirmó que el Mencho y otros tres integrantes del CJNG resultaron gravemente heridos y fallecieron durante el traslado aéreo hacia la Ciudad de México. Entre los abatidos se encuentra Hugo H., alias el Tuli, considerado el operador logístico y financiero más cercano al líder criminal.

Por su parte, García Harfuch informó que 30 presuntos integrantes del CJNG perdieron la vida en los distintos enfrentamientos registrados tras el operativo, y que 70 personas fueron detenidas en operaciones de contención en carreteras de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y cuatro estados más.

El operativo en Tapalpa movilizó fuerzas especiales del Ejército, la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea. Infografía Rotativo.

Una civil y un motín carcelario entre las consecuencias

La violencia no distinguió entre autoridades y población. Una mujer embarazada de tres meses falleció tras una balacera entre la Guardia Nacional e integrantes del CJNG en el cruce de avenida de la Mancha y Covadonga, en Zapopan.

Un custodio del penal estatal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, también perdió la vida durante un motín que se desató al conocerse la noticia de la captura del líder criminal.

En Michoacán se reportaron 15 ataques armados en los que resultaron heridos 15 efectivos de corporaciones estatales y municipales. El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, confirmó la coordinación con fuerzas federales para contener los bloqueos e incendios de vehículos en esa entidad.

¿Cuántos muertos dejó en total el operativo contra el Mencho?

El saldo oficial presentado en la mañanera de este lunes supera los 60 fallecidos: 25 guardias nacionales, al menos 30 presuntos delincuentes del CJNG, tres militares heridos que murieron durante el traslado, un custodio, un agente de la Fiscalía de Jalisco y al menos una civil.

Analistas de seguridad advierten que la cifra podría incrementarse conforme se consoliden los reportes de los 20 estados donde se registraron los 252 narcobloqueos que paralizaron al país durante la jornada del domingo.

La Fiscalía General de la República confirmó este lunes la identificación oficial del cuerpo de Oseguera Cervantes. García Harfuch informó que los restos serán entregados a familiares una vez que estos los reclamen.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que al inicio de este lunes todas las carreteras habían sido liberadas y que se espera un retorno gradual a la normalidad para el martes.