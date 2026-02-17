Municipio de Querétaro planea sumar 30% más inspectores ante desgaste del área

Secretaría de Gobierno reconoce rotación constante en el área y anuncia capacitación para manejo de conflictos.

Inspector municipal del municipio de Querétaro realizando supervisión de comercio en vía pública, en el marco del plan de refuerzo de plantilla anunciado para 2026

Federico de los Cobos, secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, anunció la búsqueda de 45 nuevos inspectores para reforzar la plantilla actual de 145 elementos.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 17, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 17 de febrero de 2026. —El municipio de Querétaro buscará incrementar en 30% su plantilla de inspectores de comercio, lo que representaría la incorporación de alrededor de 45 nuevos elementos a un equipo que hoy opera con aproximadamente 145 personas distribuidas entre supervisión de comercio en vía pública y comercio establecido.

El anuncio lo realizó el secretario de Gobierno municipal, Federico de los Cobos, quien reconoció que el área enfrenta un desgaste constante derivado de la dinámica diaria y una rotación continua de inspectores del municipio de Querétaro que dificulta mantener la capacidad de respuesta en todas las zonas de la ciudad.

La inspectoría municipal atiende reportes ciudadanos y realiza revisiones frecuentes en distintos puntos de la capital, con presencia permanente en zonas de alta actividad comercial y vía pública.

La rotación de personal en el área es uno de los principales retos operativos que enfrenta la dependencia, según reconoció el propio titular.

De los Cobos precisó que la carga de trabajo se ha vuelto cada vez más demandante, con intervenciones diarias que exigen tanto presencia institucional como estrategias claras para evitar confrontaciones.

"Sí hay una rotación constante en esa área, es un área complicada, porque es un desgaste diario el que tienen los inspectores", señaló el funcionario al referirse a las condiciones operativas del equipo.

Capacitación para conflictos, eje del plan de profesionalización en Querétaro

Además del aumento en la plantilla, el secretario adelantó que el municipio contempla impulsar procesos de capacitación para inspectores enfocados en el manejo de situaciones que puedan escalar a conflictos, con el objetivo de que las intervenciones se desarrollen con mayor preparación y sin tensiones innecesarias con ciudadanos o responsables de establecimientos comerciales.

De los Cobos subrayó que el trabajo de inspección requiere no solo presencia, sino también metodologías definidas para garantizar el cumplimiento de los reglamentos municipales sin comprometer la integridad del personal operativo.

A su juicio, la profesionalización del área será determinante para que el municipio mejore su capacidad de vigilancia y supervisión en la vida cotidiana de la ciudad.

