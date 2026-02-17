San Juan del Río, 17 de febrero de 2026. — Alrededor de dos mil habitantes de la colonia Vista Hermosa cuentan ya con calles rehabilitadas, nuevas redes de agua potable, drenaje y banquetas renovadas, luego de que el Gobierno del Estado y el municipio de San Juan del Río concluyeron una inversión conjunta de 11 millones 600 mil pesos en obras de rehabilitación urbana en San Juan del Río.

Los trabajos transforman la movilidad y las condiciones de vida en una colonia que lleva tres décadas sin una intervención integral de esta magnitud.

La colonia Vista Hermosa se localiza en la zona oriente del municipio y alberga principalmente familias trabajadoras que desde hace 30 años aguardaban la dotación completa de servicios urbanos.

Los trabajos ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) del estado forman parte del programa de intervención en colonias con rezago en infraestructura de Querétaro.

Los trabajos incluyeron 700 metros de vialidad integral, 830 metros de red de agua potable con 80 tomas domiciliarias y 4 mil 200 metros cuadrados de empedrado empacado en mortero. rotativo.com.mx

La entrega estuvo encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, quien visitó la colonia para constatar el avance de los trabajos.

El titular de la SDUOP, Pío X Salgado, precisó que la intervención cubrió las calles Azul y Cacao con la construcción de 700 metros de vialidad integral en la colonia, que incluye pavimento de empedrado empacado en mortero en cuatro mil 200 metros cuadrados, así como mil 920 metros de banquetas y guarniciones.

Además de la superficie vial, Salgado detalló que la obra incorporó 830 metros lineales de red de agua potable con 80 tomas domiciliarias nuevas, junto con 760 metros lineales de alcantarillado sanitario con 58 descargas domiciliarias.

También se colocó señalamiento horizontal y vertical en las vialidades intervenidas. "Terminamos a tiempo, terminamos en costo", señaló el funcionario al referirse a los estándares de calidad y cumplimiento del proyecto.

Municipio rehabilita calle Pingüica como aporte a la inversión en Vista Hermosa

Por su parte, el alcalde de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera, informó que la administración municipal aportó la rehabilitación de calle Pingüica como complemento a los trabajos estatales, incorporando también nuevas redes de agua potable y drenaje en ese tramo.

Los trabajos incluyeron 700 metros de vialidad integral, 830 metros de red de agua potable con 80 tomas domiciliarias y 4 mil 200 metros cuadrados de empedrado empacado en mortero. rotativo.com.mx

Cabrera subrayó que la intervención acumulada en Vista Hermosa durante los últimos años ha ido cambiando progresivamente las condiciones de la colonia.

En representación de los colonos, Lorena Mendoza Álvarez, presidenta del comité de vecinos, agradeció la intervención y recordó que se trata de una comunidad de tres décadas de antigüedad habitada por familias trabajadoras.

Mencionó que las obras representan un cambio en la calidad de vida para habitantes que durante años exigieron la atención de sus calles y servicios básicos.