San Juan del Río, 17 de febrero de 2026. —Cateos simultáneos en distintos puntos de la colonia San Rafael mantuvieron en alerta al municipio de San Juan del Río este martes, luego de que elementos de la Policía Investigadora del Delito, respaldados por corporaciones militares y policiales de los tres niveles de gobierno, ejecutaron revisiones en locales comerciales de la la zona oriente del municipio.
La Fiscalía General del Estado confirmó que las intervenciones se realizaron al amparo de órdenes judiciales, aunque al cierre de esta edición no precisó los motivos ni los resultados del operativo.
Las diligencias de los cateos en San Juan del Río se concentraron sobre la calle Mármol, donde los investigadores ingresaron a varios establecimientos para revisar documentación y vehículos ubicados en su interior.
Al menos un inmueble habría sido clausurado por las autoridades como parte de las diligencias y las irregularidades que se encontraron. La coordinación entre las distintas corporaciones se evidenció en el despliegue simultáneo sobre múltiples puntos de la zona, con personal uniformado resguardando los exteriores mientras los agentes realizaban las revisiones al interior.
Durante el operativo, los elementos revisaron los vehículos que se encontraban dentro de los establecimientos y algunos fueron retirados de los locales en el transcurso de las diligencias. Las autoridades no informaron si hubo aseguramientos formales de bienes o personas detenidas en el marco de los cateos.
Fiscalía respalda cateos en San Juan del Río con órdenes judiciales
La Fiscalía General del Estado reconoció la ejecución del operativo y sostuvo que las intervenciones cuentan con respaldo judicial. Sin embargo, la dependencia reservó información sobre las líneas de investigación que motivaron los cateos, así como sobre el número de detenidos o bienes asegurados, datos que esperan confirmar posteriormente.