Cateos movilizan a fuerzas de seguridad en San Juan del Río

Fiscalía confirma órdenes judiciales mientras autoridades revisan locales y vehículos en colonia San Rafael.

Elementos de fuerzas de seguridad durante operativo de cateos en locales comerciales de la colonia San Rafael en San Juan del Río, Querétaro.

Agentes de la Policía Investigadora del Delito ejecutaron cateos en locales de avenida San Rafael respaldados por órdenes judiciales en San Juan del Río.

Foto: FGEQ.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 17, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 17 de febrero de 2026. —Cateos simultáneos en distintos puntos de la colonia San Rafael mantuvieron en alerta al municipio de San Juan del Río este martes, luego de que elementos de la Policía Investigadora del Delito, respaldados por corporaciones militares y policiales de los tres niveles de gobierno, ejecutaron revisiones en locales comerciales de la la zona oriente del municipio.

La Fiscalía General del Estado confirmó que las intervenciones se realizaron al amparo de órdenes judiciales, aunque al cierre de esta edición no precisó los motivos ni los resultados del operativo.

Las diligencias de los cateos en San Juan del Río se concentraron sobre la calle Mármol, donde los investigadores ingresaron a varios establecimientos para revisar documentación y vehículos ubicados en su interior.

Al menos un inmueble habría sido clausurado por las autoridades como parte de las diligencias y las irregularidades que se encontraron. La coordinación entre las distintas corporaciones se evidenció en el despliegue simultáneo sobre múltiples puntos de la zona, con personal uniformado resguardando los exteriores mientras los agentes realizaban las revisiones al interior.

Durante el operativo, los elementos revisaron los vehículos que se encontraban dentro de los establecimientos y algunos fueron retirados de los locales en el transcurso de las diligencias. Las autoridades no informaron si hubo aseguramientos formales de bienes o personas detenidas en el marco de los cateos.

Fiscalía respalda cateos en San Juan del Río con órdenes judiciales

La Fiscalía General del Estado reconoció la ejecución del operativo y sostuvo que las intervenciones cuentan con respaldo judicial. Sin embargo, la dependencia reservó información sobre las líneas de investigación que motivaron los cateos, así como sobre el número de detenidos o bienes asegurados, datos que esperan confirmar posteriormente.

gobiernoseguridadcateosfiscalía

Reciente

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, durante conferencia sobre reforma electoral en San Lázaro, febrero 2026.
México

Kenia López garantiza debate amplio a reforma electoral sin fast track

Diputada presidenta asegura que todas las voces serán escuchadas antes de cualquier cambio al sistema electoral.

Zona de la delegación Felipe Carrillo Puerto en Querétaro donde se contempla el proyecto del teleférico de Querétaro consulta ciudadana
Querétaro

Teleférico de Querétaro sigue en planeación; municipio espera al IEEQ para consulta

Macías Olvera reitera que la consulta será de bajo costo y se realizará conforme a lineamientos electorales.

Zona de crecimiento poblacional en San Juan del Río donde se requiere nueva secundaria en San Juan del Río por demanda escolar
San Juan del Río

San Juan del Río necesita nueva secundaria por crecimiento poblacional

SEDEQ confirma necesidad del plantel y espera definición de terreno por parte del municipio.

Escuela de educación media superior beneficiada con inversión en escuelas de Querétaro del programa de intervención educativa estatal
Querétaro

Querétaro invierte más de 100 mdp en escuelas tras retiro de apoyos federales

Gobierno estatal beneficia al 100% de CETis, Conalep y universidades estatales con programa de intervención educativa.