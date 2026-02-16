Querétaro, 16 de febrero de 2026. —El edificio que ocupaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana será entregado a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) como parte de una reorganización de inmuebles del gobierno estatal.

El gobernador Mauricio Kuri González confirmó el ajuste durante rueda de prensa y reconoció que el ex Hospital General, una de las propiedades más valiosas del estado, aún no tiene un destino definido pese a presentar daños estructurales que requieren intervención preventiva.

La reubicación de la CEA al edificio de Seguridad Ciudadana en Querétaro forma parte de un intercambio planeado entre dependencias.

Según explicó el mandatario, la idea original contemplaba solicitar el inmueble donde actualmente se ubica el Rhino para consolidar el complejo de seguridad estatal, mientras que la Comisión Estatal de Aguas pasaría al espacio liberado por la secretaría.

Kuri González detalló que el movimiento ya estaba contemplado dentro de los planes administrativos.

La operación busca optimizar el uso de los edificios gubernamentales y concentrar funciones de seguridad en un solo punto, aunque no precisó fechas para concretar la entrega.

Ex Hospital General solo recibirá remodelación menor en Querétaro

Sobre el antiguo Hospital General, el panorama es distinto. El gobernador indicó que por ahora únicamente se realizará una intervención limitada debido al deterioro que presenta la estructura.

"Se le va a hacer una pequeña remodelación, tengo entendido que tiene algunos daños estructurales", señaló.

Las acciones previstas serán de carácter preventivo. "Lo que se va a hacer solamente es para poder seguirlo protegiendo y que no tenga algún riesgo", afirmó el mandatario, quien reconoció que se trata de una de las propiedades más importantes del patrimonio estatal.

Pese a su valor, Kuri González descartó tomar una determinación definitiva sobre el inmueble antes de que concluya su administración.

"Yo pensaría no tocarlo y que el próximo gobernador o gobernadora tome la decisión", agregó, en lo que representa un reconocimiento de que el tema rebasará los tiempos de su gestión.

Por ahora, el gobierno estatal mantiene en análisis las alternativas para ambos inmuebles mientras continúan los ajustes en la distribución de dependencias y la infraestructura gubernamental.